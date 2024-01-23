Водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 05:04
Происшествие случилось в вечернее время на дороге между Азовом и Ростовом. Водитель Nissan Almera ехал в сторону Азова и сбил 56-летнего мужчину.
Пешеход в это время решил перебежать проезжую часть не по переходу. Он получил травмы и скончался от них на месте происшествия.
«Полицейские выясняют все детали инцидента», — прокомментировали в УГИБДД.
Ранее сразу два смертельных ДТП произошли в донском регионе в первый день этого года. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стали известны подробности жесткой аварии с разбитыми машинами в донской столице.