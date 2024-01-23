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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области

Водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя в Ростовской области

23 января 2024, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами автомобиля погиб мужчина при попытке попасть на другую сторону дороги, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в вечернее время на дороге между Азовом и Ростовом. Водитель Nissan Almera ехал в сторону Азова и сбил 56-летнего мужчину.

Пешеход в это время решил перебежать проезжую часть не по переходу. Он получил травмы и скончался от них на месте происшествия.

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«Полицейские выясняют все детали инцидента», — прокомментировали в УГИБДД.

Ранее сразу два смертельных ДТП произошли в донском регионе в первый день этого года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стали известны подробности жесткой аварии с разбитыми машинами в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Азов#Ростов#УГИБДД#Пешеход#Nissan Almera#Происшествия
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