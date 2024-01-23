Волонтеры пожаловались на организацию похорон бойца СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Волонтеры рассказывают, что похоронили бойца СВО вчера, 22 января 2024 года. Парню было 24 года.
«Этот мальчишка — настоящий герой. Он неоднократно выходил из окружения. Однажды лежал в госпитале после ранения. Но после этого снова вернулся на фронт. Мы, шесть волонтеров, поехали на похороны, чтобы отдать дань уважения нашему защитнику», — рассказывает волонтер Татьяна Шепелева.
Однако происходящее на кладбище, по ее словам, вызвало у присутствующих настоящий шок.
«Сначала мы не поняли, что произошло. Приехала какая-то грузовая машина — на такой обычно возят стройматериалы. Оказалось, что в этой машине привезли нашего защитника! В ней невозможно было даже близким присесть, чтобы проводить парня в последний путь», — отмечает собеседница.
Возмущение волонтеров вызывало и неподготовленное кладбище, где тропинки и дорожки оказались засыпаны снегом.
«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20 сослуживцев, которые находятся здесь по ранению. В итоге на костылях по снегу они поднимались на гору. Я понимаю, что погодные условия были сложными, лежал снег. Но у нас, слава богу, не так часто привозят ребят. Можно же было по достоинству организовать похороны?» — говорит Татьяна.
По словам волонтеров, погибшего на СВО бойца похоронили без традиционных почестей.
«Не укладывается в голове столь хамское и наплевательское отношение к нашим героям», — сходятся во мнении очевидцы.
На момент публикации статьи в администрации города Гуково не удалось получить разъяснений. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что психиатры два года незаконно помогали дончанам водить машины и владеть оружием.