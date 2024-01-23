Волонтеры пожаловались на организацию похорон бойца СВО в Ростовской области

«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20 сослуживцев, которые находятся здесь по ранению. В итоге на костылях по снегу они поднимались на гору. Я понимаю, что погодные условия были сложными, лежал снег. Но у нас, слава богу, не так часто привозят ребят. Можно же было по достоинству организовать похороны?» — говорит Татьяна.