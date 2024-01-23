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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:15

Волонтеры пожаловались на организацию похорон бойца СВО в Ростовской области

Волонтеры пожаловались на организацию похорон бойца СВО в Ростовской области

23 января 2024, 13:09
Фото: rostovgazeta.ru
Волонтеры пожаловались на организацию похорон бойца СВО в Ростовской области
В редакцию RostovGazeta обратились волонтеры Ростовской области. Люди пожаловались на организацию похорон бойца СВО в городе Гуково.

Волонтеры рассказывают, что похоронили бойца СВО вчера, 22 января 2024 года. Парню было 24 года.

«Этот мальчишка — настоящий герой. Он неоднократно выходил из окружения. Однажды лежал в госпитале после ранения. Но после этого снова вернулся на фронт. Мы, шесть волонтеров, поехали на похороны, чтобы отдать дань уважения нашему защитнику», — рассказывает волонтер Татьяна Шепелева.

Однако происходящее на кладбище, по ее словам, вызвало у присутствующих настоящий шок.

«Сначала мы не поняли, что произошло. Приехала какая-то грузовая машина — на такой обычно возят стройматериалы. Оказалось, что в этой машине привезли нашего защитника! В ней невозможно было даже близким присесть, чтобы проводить парня в последний путь», — отмечает собеседница.

Возмущение волонтеров вызывало и неподготовленное кладбище, где тропинки и дорожки оказались засыпаны снегом.

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«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20-и сослуживцев, которые находятся здесь по ранению» — говорит Татьяна.«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20-и сослуживцев, которые находятся здесь по ранению» — говорит Татьяна.
«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20-и сослуживцев, которые находятся здесь по ранению» — говорит Татьяна.
Фото: rostovgazeta.ru

«Неужели нельзя было огородить Аллею Славы, сделать подъезды к ней? Похоронить бойца приехали порядка 20 сослуживцев, которые находятся здесь по ранению. В итоге на костылях по снегу они поднимались на гору. Я понимаю, что погодные условия были сложными, лежал снег. Но у нас, слава богу, не так часто привозят ребят. Можно же было по достоинству организовать похороны?» — говорит Татьяна.

По словам волонтеров, погибшего на СВО бойца похоронили без традиционных почестей.

«Не укладывается в голове столь хамское и наплевательское отношение к нашим героям», — сходятся во мнении очевидцы.

На момент публикации статьи в администрации города Гуково не удалось получить разъяснений. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что психиатры два года незаконно помогали дончанам водить машины и владеть оружием.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Гуково#СВО#Кладбище#Погодные условия#Происшествия#Организация похорон
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