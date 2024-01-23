Врач объяснил, почему использование жидкого азота требует осторожности

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Мать пострадавшей купила ей билет на программу за 42 тысячи рублей, но не была предупреждена организаторами мероприятия об использовании азота.
Вещество попало на ребенка, когда аниматор предложил участникам праздника охладить свои напитки. После этого была вызвана скорая помощь, и врачи выявили ожоги рук и ног девочки второй степени.
Врач Василий Власов в интервью RuNews24.Ru объяснил, что азот является полезным веществом, но его нужно использовать осторожно. Он отметил, что, если азот наносится в большом количестве, то может вызвать обморожение, однако в небольших дозах он быстро испаряется с кожи и не представляет опасности. Власов также привел примеры случаев, когда люди пострадали из-за неправильного использования безопасных веществ.