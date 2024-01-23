Врач объяснил, почему использование жидкого азота требует осторожности

Врач Василий Власов в интервью RuNews24.Ru объяснил, что азот является полезным веществом, но его нужно использовать осторожно. Он отметил, что, если азот наносится в большом количестве, то может вызвать обморожение, однако в небольших дозах он быстро испаряется с кожи и не представляет опасности. Власов также привел примеры случаев, когда люди пострадали из-за неправильного использования безопасных веществ.