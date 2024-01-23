Все участки для расширения Вавилова в Ростове изымут у людей до лета

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Ростове продолжаются работы по расширению улицы Вавилова. Чтобы включить в нее новые полосы движения, властям нужно изъять у собственников участки, попавшие в зону реконструкции.
«По первому этапу, который включает 1,11 километра дороги, изъяты земельные участки, получено разрешение на строительство. Там уже начались работы. До 1 июня будет завершено изъятие участков второго этапа», — приводит слова замглавы администрации города Дмитрия Симкова Donnews.
Сейчас техническая готовность объекта составляет 15%. Полностью завершить реконструкцию дороги хотят в конце следующего года.
Ранее стало известно, что улица Вавилова после обновления останется без трамвая.
До этого в Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске.