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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Власти Ростова определились, когда изымут все участки для реконструкции Вавилова

Все участки для расширения Вавилова в Ростове изымут у людей до лета

23 января 2024, 07:35
Фото: 1MI
Власти Ростова определились, когда изымут все участки для реконструкции Вавилова
К 1 июня в Ростове планируют закончить процесс изъятия участков для реконструкции улицы Вавилова, вопрос об этом поднимался на минувшем совещании с губернатором.

В Ростове продолжаются работы по расширению улицы Вавилова. Чтобы включить в нее новые полосы движения, властям нужно изъять у собственников участки, попавшие в зону реконструкции.

«По первому этапу, который включает 1,11 километра дороги, изъяты земельные участки, получено разрешение на строительство. Там уже начались работы. До 1 июня будет завершено изъятие участков второго этапа», — приводит слова замглавы администрации города Дмитрия Симкова Donnews.

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Сейчас техническая готовность объекта составляет 15%. Полностью завершить реконструкцию дороги хотят в конце следующего года.

Ранее стало известно, что улица Вавилова после обновления останется без трамвая.

До этого в Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске.

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