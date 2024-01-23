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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

Гостиницы в Ростовской области могут начать заселять по биометрии

Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону

23 января 2024, 11:24
Фото: olaiskjaervoy/cc by 2.0/flickr.com
Гостиницы в Ростовской области могут начать заселять по биометрии
В России могут ввести нововведения, по которым гостиницы, в том числе в Ростовской области, смогут заселять по биометрическим данным, следует из документа правительства РФ.

Власти опубликовали распоряжение, в котором утвердили дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Так, могут расширить список документов, которые позволяют заселить туристов в гостиницу. Речь идет о возможности идентификации человека на основании биометрических данных.

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Всего в «дорожную карту» вошли 15 пунктов, ее составили по предложениям от представителей бизнес-сферы. В апреле планируется принять акт, согласно которому туристы смогут не показывать паспорт для заселения в отель.

Отдыхающие смогут показать документы электронном виде при помощи приложения «Госуслуги». Кроме того, можно будет регистрироваться по загранпаспорту.

Ранее стало известно, какие законы вступили в силу в Ростовской области с января.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Туризм#Госуслуги#Загранпаспорт#Отель#Паспорт#Документы#Законы#Биометрия#Гостиницы
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