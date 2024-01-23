Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону

Власти опубликовали распоряжение, в котором утвердили дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Так, могут расширить список документов, которые позволяют заселить туристов в гостиницу. Речь идет о возможности идентификации человека на основании биометрических данных.