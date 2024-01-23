Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Власти опубликовали распоряжение, в котором утвердили дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Так, могут расширить список документов, которые позволяют заселить туристов в гостиницу. Речь идет о возможности идентификации человека на основании биометрических данных.
Всего в «дорожную карту» вошли 15 пунктов, ее составили по предложениям от представителей бизнес-сферы. В апреле планируется принять акт, согласно которому туристы смогут не показывать паспорт для заселения в отель.
Отдыхающие смогут показать документы электронном виде при помощи приложения «Госуслуги». Кроме того, можно будет регистрироваться по загранпаспорту.
Ранее стало известно, какие законы вступили в силу в Ростовской области с января.