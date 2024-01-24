Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По информации канала, происшествие случилось вечером во вторник, 23 января, в переулке Крепостной. Говорится, что спортсмен якобы поскользнулся на узком балконе.
«Он упал с высоты 10-го этажа на улицу. У него переломаны ноги и таз, но он пришел в сознание», — уточняет канал.
Отмечается, что на 2 февраля у спортсмена был запланирован бой с Эдуардом Кузьминовым. Сам Зайналов по прозвищу Веном выступает по правилам смешанных единоборств, кулачных боев и бокса.
Добавим, что никакой официальной информации о падении не поступало, она уточняется.
Ранее молодой мужчина сорвался с балкона многоэтажки в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.