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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Стало известно о падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону бойца поп-ММА

Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове

24 января 2024, 14:43
Фото: Видео: Владимир Доброздравин/POP MMA Обзор / Midjourney
Стало известно о падении с 10 этажа в Ростове-на-Дону бойца поп-ММА
В Ростове-на-Дону с высоты 10 этажа упал боец поп-ММА Магомед Зайналов, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, происшествие случилось вечером во вторник, 23 января, в переулке Крепостной. Говорится, что спортсмен якобы поскользнулся на узком балконе.

«Он упал с высоты 10-го этажа на улицу. У него переломаны ноги и таз, но он пришел в сознание», — уточняет канал.

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Отмечается, что на 2 февраля у спортсмена был запланирован бой с Эдуардом Кузьминовым. Сам Зайналов по прозвищу Веном выступает по правилам смешанных единоборств, кулачных боев и бокса.

Добавим, что никакой официальной информации о падении не поступало, она уточняется.

Ранее молодой мужчина сорвался с балкона многоэтажки в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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