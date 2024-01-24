Беспилотники на 127 миллионов рублей передали бойцам СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В партию входят беспилотники различного типа — самолетного и коптерного. Всего на них потратили свыше 127 миллионов рублей.
Дроны можно применить для нескольких целей, в том числе разведывательных, аэросъемки, наблюдения. Некоторые устройства являются детекторами-обнаружителями дронов противника.
«Некоторые БПЛА могут набирать скорость в 170 километров в час. Другие помогают устанавливать связь между подразделениями», — говорится в публикации.
Отмечается, что часть средств выделили из регионального бюджета.
Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора. Материал на эту тему читайте по ссылке.