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Более 300 беспилотников передали бойцам СВО из Ростовской области

Беспилотники на 127 миллионов рублей передали бойцам СВО из Ростовской области

24 января 2024, 10:51
Фото: donland.ru
Более 300 беспилотников передали бойцам СВО из Ростовской области
Военнослужащие из Ростовской области получили 330 беспилотников от российских производителей, сообщили в облправительстве.

В партию входят беспилотники различного типа — самолетного и коптерного. Всего на них потратили свыше 127 миллионов рублей.

Дроны можно применить для нескольких целей, в том числе разведывательных, аэросъемки, наблюдения. Некоторые устройства являются детекторами-обнаружителями дронов противника.

В Ростовской области распространяют фейк о взрыве цеха с беспилотниками
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«Некоторые БПЛА могут набирать скорость в 170 километров в час. Другие помогают устанавливать связь между подразделениями», — говорится в публикации.«Некоторые БПЛА могут набирать скорость в 170 километров в час. Другие помогают устанавливать связь между подразделениями», — говорится в публикации.
«Некоторые БПЛА могут набирать скорость в 170 километров в час. Другие помогают устанавливать связь между подразделениями», — говорится в публикации.
Фото: donland.ru

«Некоторые БПЛА могут набирать скорость в 170 километров в час. Другие помогают устанавливать связь между подразделениями», — говорится в публикации.

Отмечается, что часть средств выделили из регионального бюджета.

Ранее донские военнослужащие получили новые комплексы РЭБ по поручению губернатора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Губернатор#Беспилотники#Скорость#Связь#Дроны#Региональный бюджет#Наблюдение#Российские производители
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