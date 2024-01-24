Депутаты от Ростовской области одобрили конфискацию имущества за фейки об армии

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Сегодня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о конфискации имущества и о лишении почётных званий за преступления против безопасности. Среди поддержавших инициативу парламентариев 13 были избраны от Ростовской области.
Конфисковать имущество хотят и за фейки о ВС РФ, призывы вводить санкции против России, призывы к реабилитации нацизма и к экстремизму.
Напомним, фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области.
Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.