rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

13 депутатов Госдумы от Ростовской области поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Депутаты от Ростовской области одобрили конфискацию имущества за фейки об армии

24 января 2024, 17:54
Фото: 1MI
13 депутатов Госдумы от Ростовской области поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
13 депутатов Госдумы от Ростовской области поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки об армии, следует из данных на портале нижней палаты парламента.

Сегодня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о конфискации имущества и о лишении почётных званий за преступления против безопасности. Среди поддержавших инициативу парламентариев 13 были избраны от Ростовской области.

Эксперт объяснил, зачем украинские спецслужбы вбрасывают фейки в СМИ и группы Ростова
Узнать подробнее

Конфисковать имущество хотят и за фейки о ВС РФ, призывы вводить санкции против России, призывы к реабилитации нацизма и к экстремизму.

Напомним, фонд помощи казакам, участвующим в СВО, создадут в Ростовской области.

Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО.

Читайте также:
Стало известно, будет ли ротация мобилизованных из Ростовской областиРостовский депутат Бородай показал, как отдыхают бойцы СВО между боямиКредитные каникулы для бойцов СВО в Ростовской области продлили и на 2024 год
#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Госдума
Подпишитесь
Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца
Сегодня, 17:10
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:27
Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей
Сегодня, 17:16
Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Сегодня, 15:54
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
Сегодня, 15:41
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42