Его имя останется в истории: экс-глава Советского района Саликов умер в Ростове

Известно, что Саликов в 1975 году окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения. Затем он работал сразу на нескольких заводах области. После распада СССР Саликов ушел в политику и в 1993 году стал заместителем главы администрации Ленинского района. С 1994 года занял должность гендиректора АО «Красный Аксай». После чего стал депутатом, а затем перешел на службу в администрацию Советского района.