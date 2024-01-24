Его имя останется в истории: экс-глава Советского района Саликов умер в Ростове

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 17:00
Накануне в Ростове на 71-м году жизни скончался Владимир Саликов. В 90-е годы он был депутатом гордумы, а с 1998 года по 2011 год возглавлял администрацию Советского района города.
Известно, что Саликов в 1975 году окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения. Затем он работал сразу на нескольких заводах области. После распада СССР Саликов ушел в политику и в 1993 году стал заместителем главы администрации Ленинского района. С 1994 года занял должность гендиректора АО «Красный Аксай». После чего стал депутатом, а затем перешел на службу в администрацию Советского района.
«Светлая память о нём сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории Ростова-на-Дону», — заключили в ростовской администрации.
Сегодня также стало известно, что скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев.