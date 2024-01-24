Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Глава Минтранса региона Владимир Окунев рассказал о ходе строительства в Ростове скоростного трамвая. Он пояснил, что проект трассировки трамвайных путей включает и возведение эстакад.
Уже в ближайшие дни проект строительства эстакад отдадут в экспертизу для утверждения. На этом этапе чиновники уже согласовали два этапа прохождения веток трамвая.
Сами эстакады построят на Северном от Волкова до площади Гагарина и от Станиславского до 339-й Стрелковой Дивизии на Западном. Их протяженность составит более пяти километров.
Напомним, трамвайные пути для скоростного трамвая уже прокладывают в Ростове. Пока главная часть работ проходит в ЗЖМ. В этом году в планах организация земляных работ, прокладка рельсо-шпальной решетки, обустройство фундаментов и другое.
Запустить скоростной трамвай в Ростове смогут лишь через четыре года.
Ранее RostovGazeta рассказала, что могло появиться в Ростове к 2024 году, но осталось в планах.