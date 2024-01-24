Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове

Напомним, трамвайные пути для скоростного трамвая уже прокладывают в Ростове. Пока главная часть работ проходит в ЗЖМ. В этом году в планах организация земляных работ, прокладка рельсо-шпальной решетки, обустройство фундаментов и другое.