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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове

Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове

24 января 2024, 14:46
Фото: Svetlov Artem/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Эстакады построят для линий скоростного трамвая в Ростове
Для модернизации трамвайной сети в Ростове необходимо построить эстакады, заявили в правительстве региона.

Глава Минтранса региона Владимир Окунев рассказал о ходе строительства в Ростове скоростного трамвая. Он пояснил, что проект трассировки трамвайных путей включает и возведение эстакад.

Уже в ближайшие дни проект строительства эстакад отдадут в экспертизу для утверждения. На этом этапе чиновники уже согласовали два этапа прохождения веток трамвая.

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Сами эстакады построят на Северном от Волкова до площади Гагарина и от Станиславского до 339-й Стрелковой Дивизии на Западном. Их протяженность составит более пяти километров.

Напомним, трамвайные пути для скоростного трамвая уже прокладывают в Ростове. Пока главная часть работ проходит в ЗЖМ. В этом году в планах организация земляных работ, прокладка рельсо-шпальной решетки, обустройство фундаментов и другое.

Запустить скоростной трамвай в Ростове смогут лишь через четыре года.

Ранее RostovGazeta рассказала, что могло появиться в Ростове к 2024 году, но осталось в планах.

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