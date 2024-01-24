Халва — полезный продукт для пожилых людей

Кроме того, продукт содержит витамин Е, а также кальций, магний и омега-3 жирные кислоты. Эти элементы помогают улучшить функцию нервной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют кости, снижают давление и имеют противовоспалительное и противохолестериновое действие.