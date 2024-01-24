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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Халва — полезный продукт для пожилых людей

24 января 2024, 06:15
Халву рекомендуется употреблять старшим возрастным группам. По словам диетолога Елены Соломатиной, это объясняется тем, что халва содержит много полезных веществ.

Диетолог объяснила, что халву можно приготовить из семян подсолнуха, арахиса, кунжута, льна и миндаля, которые богаты клетчаткой. Поэтому регулярное употребление халвы может улучшить работу пищеварительной системы, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроме того, продукт содержит витамин Е, а также кальций, магний и омега-3 жирные кислоты. Эти элементы помогают улучшить функцию нервной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют кости, снижают давление и имеют противовоспалительное и противохолестериновое действие.

Тем не менее, Соломатина отметила, что людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и лишним весом следует воздержаться от потребления этого продукта.

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