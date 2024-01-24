Халва — полезный продукт для пожилых людей

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:44
Диетолог объяснила, что халву можно приготовить из семян подсолнуха, арахиса, кунжута, льна и миндаля, которые богаты клетчаткой. Поэтому регулярное употребление халвы может улучшить работу пищеварительной системы, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, продукт содержит витамин Е, а также кальций, магний и омега-3 жирные кислоты. Эти элементы помогают улучшить функцию нервной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют кости, снижают давление и имеют противовоспалительное и противохолестериновое действие.
Тем не менее, Соломатина отметила, что людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и лишним весом следует воздержаться от потребления этого продукта.