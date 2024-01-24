Конную полицию хотят возродить в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Замминистра внутренних дел РФ Александр Кравченко посетил с рабочим визитом Ростовскую область. Он провел рабочее совещание с участием руководства ГУ МВД России по Ростовской области и представителем местной администрации. Участники совещания среди прочего обсудили возможность воссоздания и развития кавалерийских полицейских подразделений региона.
Когда именно и как в Ростовской области возродят конную полицию, не уточняется. Власти вместе с МВД продумывают детали этой инициативы.
Также Кравченко на совещании поднял вопрос взаимодействия органов внутренних дел с областной администрацией.
Напомним, на днях часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто.