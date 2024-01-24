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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:12

Конную полицию хотят возродить в Ростовской области

Конную полицию хотят возродить в Ростовской области

24 января 2024, 18:10
Фото: 1MI
Конную полицию хотят возродить в Ростовской области
Воссозданием и развитием кавалерийских полицейских подразделений планируют заняться в Ростовской области, сообщили в МВД.

Замминистра внутренних дел РФ Александр Кравченко посетил с рабочим визитом Ростовскую область. Он провел рабочее совещание с участием руководства ГУ МВД России по Ростовской области и представителем местной администрации. Участники совещания среди прочего обсудили возможность воссоздания и развития кавалерийских полицейских подразделений региона.

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Когда именно и как в Ростовской области возродят конную полицию, не уточняется. Власти вместе с МВД продумывают детали этой инициативы.

Также Кравченко на совещании поднял вопрос взаимодействия органов внутренних дел с областной администрацией.

Напомним, на днях часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто.

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