Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Минздрав отчитался о росте зарплат медработников в Ростовской области в 2023 году. По словам чиновников, доходы выросли у медиков всех категорий.
Больше всего должны были увеличиться зарплаты у врачей — на 8,8% по итогам года. Таким образом, средняя зарплата врача в регионе, по заверениям Минздрава, составляет 79,8 тысячи рублей.
У медсестер доходы выросли на 6% и сейчас составляют в среднем около 41 тысячи рублей. Младшим медработникам зарплаты в 2023 году подняли на 6,4% — до 38,5 тысячи рублей.
Вероятно, повышение зарплат все равно не помогает региону справиться с острым дефицитом медиков. Например, дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%.