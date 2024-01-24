rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Минздрав уверен, что врачи в Ростовской области зарабатывают почти 80 тыс руб

Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей

24 января 2024, 17:16
Фото: pxhere.com
Минздрав уверен, что врачи в Ростовской области зарабатывают почти 80 тыс руб
Зарплата врачей в Ростовской области якобы составляет почти 80 тысяч рублей, следует из годового отчета Минздрава региона.

Минздрав отчитался о росте зарплат медработников в Ростовской области в 2023 году. По словам чиновников, доходы выросли у медиков всех категорий.

Больше всего должны были увеличиться зарплаты у врачей — на 8,8% по итогам года. Таким образом, средняя зарплата врача в регионе, по заверениям Минздрава, составляет 79,8 тысячи рублей.

Врач рассказал, как микоплазменная пневмония появилась в Ростове и чем она опасна
Узнать подробнее

У медсестер доходы выросли на 6% и сейчас составляют в среднем около 41 тысячи рублей. Младшим медработникам зарплаты в 2023 году подняли на 6,4% — до 38,5 тысячи рублей.

Вероятно, повышение зарплат все равно не помогает региону справиться с острым дефицитом медиков. Например, дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%.

Читайте также:
Дефицит врачей в Ростовской области составляет почти 12%В Ростовской области назвали главную причину острого дефицита врачейСтало известно, каких врачей не хватает в Ростовской области
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минздрав#Дефицит врачей в Ростовской области#Зарплаты в Ростовской области
Подпишитесь
Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца
Сегодня, 17:10
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:27
Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Сегодня, 15:54
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
Сегодня, 15:41
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42