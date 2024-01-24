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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января

Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января

24 января 2024, 07:34
Фото: rostovgazeta.ru
Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января
В Ростовской области ожидаются 20-градусные морозы с гололедом, снегопадом и дождями, трехдневным прогнозом поделились синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в среду, 24 января, ожидается облачная погода с гололедом и сильными заморозками. Ночью и вечером температура воздуха на территории региона опустилась до -20 градусов, днем может потеплеть до 0 градусов.

Уже в четверг, 25 января, воздух в регионе прогреется, хотя из-за заморозков разница не будет казаться существенной. Днем дончанам следует быть осторожными из-за мокрого снега, дождя и гололеда, из-за которых дороги могут стать скользкими и опасными для пешеходов, кроме того, в Ростовской области начнет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Жителям региона следует держаться подальше от аварийных деревьев и конструкций, способных рухнуть под порывами ветра и весом мокрого снега. Синоптики рассказали, что ночью дончан ждут 15-градусные морозы, днем температура воздуха в различных населенных пунктах будет колебаться от -4 до +4 градусов.

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В пятницу, 26 января, в Ростовской области продолжат идти дожди и мокрый снег, кроме того, на дорогах сохранится гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, но днем ожидается потепление до +6 градусов.

Ранее синоптики предсказали ледяные дожди в Ростовской области в конце января.

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