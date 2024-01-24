Морозы до -20 градусов ударят в Ростовской области с 24 января

Уже в четверг, 25 января, воздух в регионе прогреется, хотя из-за заморозков разница не будет казаться существенной. Днем дончанам следует быть осторожными из-за мокрого снега, дождя и гололеда, из-за которых дороги могут стать скользкими и опасными для пешеходов, кроме того, в Ростовской области начнет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Жителям региона следует держаться подальше от аварийных деревьев и конструкций, способных рухнуть под порывами ветра и весом мокрого снега. Синоптики рассказали, что ночью дончан ждут 15-градусные морозы, днем температура воздуха в различных населенных пунктах будет колебаться от -4 до +4 градусов.