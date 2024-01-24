На ремонт дорог в Ростовской области потратят больше 40 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Министр транспорта региона Владимир Окунев доложил, что в этом году на развитие дорожной инфраструктуры потратят больше 40 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог регионального и местного значения.
Также министр рассказал, что в наступившем году власти продолжат работу по увеличению и обновлению подвижного состава. Упор при этом будут делать на экологичные виды транспорта.
Ранее сообщалось, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову. Сделать это планируют с 1 февраля. Сам ремонт завершится не раньше осени.