rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделили 40,3 миллиарда рублей

На ремонт дорог в Ростовской области потратят больше 40 млрд рублей

24 января 2024, 17:36
Фото: pxhere.com
В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделили 40,3 миллиарда рублей
В этом году на ремонт дорог в Ростовской области выделили 40,3 миллиарда рублей, рассказали в правительстве региона.

Министр транспорта региона Владимир Окунев доложил, что в этом году на развитие дорожной инфраструктуры потратят больше 40 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт дорог регионального и местного значения.

Пропускная способность на границе ДНР и Ростовской области выросла с ремонтом дорог
Узнать подробнее

Также министр рассказал, что в наступившем году власти продолжат работу по увеличению и обновлению подвижного состава. Упор при этом будут делать на экологичные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что схему движения изменят на участке капремонта Западного подъезда к Ростову. Сделать это планируют с 1 февраля. Сам ремонт завершится не раньше осени.

Читайте также:
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-ДонуЭстакады построят для линий скоростного трамвая в РостовеВосемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Окунев Владимир Владимирович#Транспорт#Ростов
Подпишитесь
Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца
Сегодня, 17:10
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:27
Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей
Сегодня, 17:16
Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Сегодня, 15:54
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
Сегодня, 15:41
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42