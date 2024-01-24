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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В «Донэнерго» назвали причину постоянных отключений света в Ростовской области

Над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света

24 января 2024, 13:12
Фото: «Донэнерго»
В «Донэнерго» назвали причину постоянных отключений света в Ростовской области
Климатический фактор, а также общая изношенность сетей стали главными причинами частых отключений света в Ростовской области этой зимой, рассказали «Городу N» в АО «Донэнерго».

С декабря в регионе значительно увеличилось число аварий на сетях. Из-за этого целые населенные пункты и районы городов на несколько часов оставались без электроснабжения.

В «Донэнерго» ситуацию объяснили климатическими факторами. В регионе зимы стали более холодными и чаще сопровождаются мощными ливнями, снегопадами, ураганным ветром и наледью. Из-за этого повреждаются линии электропередачи. За последние годы они и так значительно обветшали и не выдерживают дополнительной нагрузки в виде непогоды.

Центр Ростова-на-Дону остался без света из-за аварии
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«Донэнерго» заверяет, что делает все возможное. Во время аварий экстренные бригады оперативно выезжают на место и круглосуточно занимаются восстановлением бесперебойной работы электричества.

Напомним, массовые отключения света запланированы в Ростове и на этой неделе.

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