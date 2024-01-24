Над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света

В «Донэнерго» ситуацию объяснили климатическими факторами. В регионе зимы стали более холодными и чаще сопровождаются мощными ливнями, снегопадами, ураганным ветром и наледью. Из-за этого повреждаются линии электропередачи. За последние годы они и так значительно обветшали и не выдерживают дополнительной нагрузки в виде непогоды.