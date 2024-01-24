Над городами Ростовской области нависла угроза вновь остаться без света

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
С декабря в регионе значительно увеличилось число аварий на сетях. Из-за этого целые населенные пункты и районы городов на несколько часов оставались без электроснабжения.
В «Донэнерго» ситуацию объяснили климатическими факторами. В регионе зимы стали более холодными и чаще сопровождаются мощными ливнями, снегопадами, ураганным ветром и наледью. Из-за этого повреждаются линии электропередачи. За последние годы они и так значительно обветшали и не выдерживают дополнительной нагрузки в виде непогоды.
«Донэнерго» заверяет, что делает все возможное. Во время аварий экстренные бригады оперативно выезжают на место и круглосуточно занимаются восстановлением бесперебойной работы электричества.
Напомним, массовые отключения света запланированы в Ростове и на этой неделе.