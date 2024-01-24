Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев

Активная фаза объединения банков ВТБ и «Открытия» стартовала в начале 2024 года. Розничные финансовые продукты ВТБ стали продаваться офисах «Открытия». Для физических лиц уже доступны вклады, накопительные счета и ипотечные кредиты. Для клиентов среднего и малого бизнеса заработала единая цифровая Бизнес Платформа, объединившая более 80 продуктов и сервисов ВТБ. Кроме того, для клиентов этих двух банков заработала единая банкоматная сеть с отсутствием комиссий за снятие и переводы.