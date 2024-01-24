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Published Сегодня, 15:42

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Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев

Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев

24 января 2024, 15:42
Фото: 1MI
Единым бизнес–лидером ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области назначен управляющий — вице-президент ВТБ Юрий Авдеев. Теперь ему предстоит интегрировать сети двух финансовых организаций и укрепить рыночные позиции объединенного банка под единым брендом.

Активная фаза объединения банков ВТБ и «Открытия» стартовала в начале 2024 года. Розничные финансовые продукты ВТБ стали продаваться офисах «Открытия». Для физических лиц уже доступны вклады, накопительные счета и ипотечные кредиты. Для клиентов среднего и малого бизнеса заработала единая цифровая Бизнес Платформа, объединившая более 80 продуктов и сервисов ВТБ. Кроме того, для клиентов этих двух банков заработала единая банкоматная сеть с отсутствием комиссий за снятие и переводы.

Как отметил руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев, главной задачей в ходе интеграции станет гармонизация предложений и обеспечение клиентов «Открытия» не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами.

— Для этого мы внимательно изучили основные потребности клиентов, их финансовые привычки и цели, которые будут учтены при запуске новых продуктов. Рассчитываем, что совместная работа двух команд придется по душе аудитории «Открытия», — пояснил Сергей Нечаев.

Ответственный за интеграцию двух банков Юрий Авдеев, в свою очередь, добавил, что в настоящее время Ростовская область относится к крупнейшим регионам юга России по объемам и масштабам бизнеса, а также финансовой активности населения.

Фото: ВТБ

По его словам, ВТБ реализует ключевые социально-экономические проекты, принимает активное участие в развитии банковской инфраструктуры области и оказывает адресную поддержку населению.

— В регионе нам доверяют почти 30 тысяч компаний и более 480 тысяч розничных клиентов. Объединение ВТБ и «Открытия» позволит укрепить наш статус как одного из основных банков-партнеров для бизнеса и сохранить доверие и лояльность жителей региона, — отметил Юрий Авдеев.

Работать в банковской сфере новый управляющий начал в 1998 году. В разные годы Юрий Авдеев занимал ведущие и руководящие должности в ростовских подразделениях Европейского банка реконструкции и развития, Сбербанка и Райффайзенбанка. К команде ВТБ он присоединился в 2000 году. Здесь он прошел путь от специалиста до управляющего — вице-президента банка.

Добавим, что сегодня на Дону сеть ВТБ представлена 31 отделением в 12 населенных пунктах. У банка «Открытие» — 9 точек продаж в 5 городах.

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