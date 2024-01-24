Областной детский хирургический центр в Ростове сдадут в эксплуатацию к 10 июля

Подрядчику предстоит провести комплекс работ для подготовки и проведения отдельных испытаний и тестирования оборудования, необходимого для работы хирургического центра. Кроме того, рабочим предстоит провести проверку работы систем вентиляции и кондиционирования помещений центра хирургии, согласно данным контракта, расположенного на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 в Ростове. Сроки оказания услуг распространяются на период с момента заключения договора по 30 июня.