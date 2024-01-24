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Областной детский хирургический центр в Ростове сдадут в эксплуатацию к 10 июля

Областной детский хирургический центр в Ростове сдадут в эксплуатацию к 10 июля

24 января 2024, 07:01
Фото: donland.ru
Областной детский хирургический центр в Ростове сдадут в эксплуатацию к 10 июля
В Ростове ищут подрядную организацию, которая подготовит центр детской инновационной хирургии к открытию до 10 июля 2024 года, сведения об этом появились на портале закупок.

В понедельник, 22 января, донской Минстрой опубликовал электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который проведет пусконаладочные работы для Областного детского хирургического центра инновационных технологий. Организация здравоохранения будет рассчитана на прием 280 пациентов в стационаре. Максимальная стоимость контракта составила 412,16 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит провести комплекс работ для подготовки и проведения отдельных испытаний и тестирования оборудования, необходимого для работы хирургического центра. Кроме того, рабочим предстоит провести проверку работы систем вентиляции и кондиционирования помещений центра хирургии, согласно данным контракта, расположенного на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 в Ростове. Сроки оказания услуг распространяются на период с момента заключения договора по 30 июня.

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Крайний срок исполнения контракта 10 июля 2024 года, предположительно, именно к середине года власти планируют ввести в эксплуатацию новый центр детской хирургии. Подрядчика выберут 8 февраля.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев показал, как выглядит новый детский хирургический центр, на строительство которого потратили более семи миллиардов рублей.

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