Областной детский хирургический центр в Ростове сдадут в эксплуатацию к 10 июля

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Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
В понедельник, 22 января, донской Минстрой опубликовал электронный аукцион, чтобы найти подрядчика, который проведет пусконаладочные работы для Областного детского хирургического центра инновационных технологий. Организация здравоохранения будет рассчитана на прием 280 пациентов в стационаре. Максимальная стоимость контракта составила 412,16 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит провести комплекс работ для подготовки и проведения отдельных испытаний и тестирования оборудования, необходимого для работы хирургического центра. Кроме того, рабочим предстоит провести проверку работы систем вентиляции и кондиционирования помещений центра хирургии, согласно данным контракта, расположенного на улице 339-й Стрелковой Дивизии, 14 в Ростове. Сроки оказания услуг распространяются на период с момента заключения договора по 30 июня.
Крайний срок исполнения контракта 10 июля 2024 года, предположительно, именно к середине года власти планируют ввести в эксплуатацию новый центр детской хирургии. Подрядчика выберут 8 февраля.
Напомним, в декабре прошлого года губернатор Ростовской области Василий Голубев показал, как выглядит новый детский хирургический центр, на строительство которого потратили более семи миллиардов рублей.