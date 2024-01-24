Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота

Telegram-канал SHOT пишет, что причиной падения Зайналова стал его кот. Животное они с супругой завели в съемной квартире недавно. Кот испугался и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Зайналов потянулся, чтобы достать его, однако сорвался вниз.