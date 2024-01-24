Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
В центре Ростова с балкона десятого этажа сорвался 24-летний боец поп-ММА Магомед Зайналов. Сейчас он в реанимации.
В полиции Ростова рассказали, что уже начали проверку по факту произошедшего. Предварительно, криминальной составляющей в инциденте нет.
Telegram-канал SHOT пишет, что причиной падения Зайналова стал его кот. Животное они с супругой завели в съемной квартире недавно. Кот испугался и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Зайналов потянулся, чтобы достать его, однако сорвался вниз.
Боец получил серьезные травмы ног и таза. Жизнь ему спасло то, что он упал на припаркованный автомобиль. Его владелец уже заявил, что будет добиваться выплат от Зайналова.
Судьба же кота, из-за которого упал боец, неизвестна.
Зайналов выступает по правилам смешанных единоборств, кулачных боев и бокса. На ринге он известен как Веном.
Напомним, на 2 февраля у спортсмена был намечен бой с Эдуардом Кузьминовым.