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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Кот стал причиной падения с 10-го этажа бойца поп-ММА Зайналова в Ростове

Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота

24 января 2024, 15:54
Фото: для иллюстрации / 1MI
Кот стал причиной падения с 10-го этажа бойца поп-ММА Зайналова в Ростове
В Ростове боец поп-ММА Магомед Зайналов сорвался с балкона, пытаясь спасти своего кота, пишет Telegram-канал SHOT.

В центре Ростова с балкона десятого этажа сорвался 24-летний боец поп-ММА Магомед Зайналов. Сейчас он в реанимации.

Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове
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В полиции Ростова рассказали, что уже начали проверку по факту произошедшего. Предварительно, криминальной составляющей в инциденте нет.

Telegram-канал SHOT пишет, что причиной падения Зайналова стал его кот. Животное они с супругой завели в съемной квартире недавно. Кот испугался и выскочил на балкон, оказавшись на водостоке. Зайналов потянулся, чтобы достать его, однако сорвался вниз.

Боец получил серьезные травмы ног и таза. Жизнь ему спасло то, что он упал на припаркованный автомобиль. Его владелец уже заявил, что будет добиваться выплат от Зайналова.

Судьба же кота, из-за которого упал боец, неизвестна.

Зайналов выступает по правилам смешанных единоборств, кулачных боев и бокса. На ринге он известен как Веном.

Напомним, на 2 февраля у спортсмена был намечен бой с Эдуардом Кузьминовым.

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