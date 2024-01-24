РЭО: Финалистам «Зеленого квадрата» предстоит создание предметов искусства из отходов

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Организатором конкурса выступает Российский экологический оператор. Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, какие именно требования предъявляются к конкурсантам и их проектам, пишет 56orb.ru.
На конкурс принимаются работы в любом формате. Участники, прошедшие в финал, смогут воплотить свои идеи, создав по эскизам арт-объекты. Реализация лучших проектов предусмотрена в рамках образовательной программы арт-кластера «Таврида» в Крыму.
В «Зеленом квадрате» могут принять участие не только профессиональные художники, а каждый житель России.
«Может показаться, что лучше всего в экономике замкнутого цикла и переработке разбираются сотрудники предприятий по обращению с отходами. Но на самом деле все люди каждый день сталкиваются с этой сферой, когда что-то покупают или относят пакет с мусором в бак», — сказал Денис Буцаев.
По правилам участниками «Зеленого квадрата» могут быть жители России и других стран в возрасте старше восемнадцати лет. При подаче работы нужно указать, какие материалы требуются для создания арт-объекта. Также можно предоставить фотографии готового объекта.
В феврале будет проходить очная образовательная программа академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». В ней примут участие конкурсанты, прошедшие в финал. Вместе с известными художниками и специалистами они создадут по своим концептам и эскизам реальные арт-объекты. Об этом рассказал Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО.
Более подробная информация о «Зеленом квадрате» и его условиях изложена на сайте мероприятия. Также здесь можно подать заявку на участие в конкурсе.
Напомним: академия творческих индустрий «Меганом» расположена на территории Республики Крым, в бухте Капсель. Этот образовательный центр для представителей креативных индустрий, деятелей культуры и искусства работает круглый год. Академия является проектом арт-кластера «Таврида».