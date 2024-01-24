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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Ростовская область вошла в пятерку регионов по количеству туристов в 2023 году

Ростовская область вошла в пятерку регионов по количеству туристов в 2023 году

24 января 2024, 10:28
Фото: Nadiaa1995/cc by sa/wikimedia.org
За 2023 год 4,5% от всех поездок по стране пришлись на Ростовскую область. Такие данные предоставила цифровая экосистема МТС основываясь на сервис бронирования отелей МТС Travel по обезличенной Big Data.

Согласно исследованию, общий рост внутреннего турпотока по стране увеличился на 10%. Помимо Ростовской области в пятерку лидеров вошли Москва и Московская область с долей 9,5% от общего турпотока, Краснодарский край — 9%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%, а также Воронежская область — 3%.

Путешествия по регионам Северного Кавказа стали трендом прошлого года среди туристов. Наибольший прирост турпотока в 2023 году продемонстрировал Дагестан, где количество туристов в сравнении с 2022 годом возросло на 37%. Второе место заняла Северная Осетия — число поездок выросло на треть. Замыкает тройку регионов Северного Кавказа Ставропольский край, где динамика поездок в 2023 году составила 27%.

Аналитики отмечают, что средняя продолжительность путешествий по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 года стали жители столичного региона, они совершили более 20% от всех поездок по стране.

ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 году, доля от всех поездок по России в 2023 году:

Москва и Московская область — 9,5%

Краснодарский край — 9%

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%

Ростовская область — 4,5%

Воронежская область — 3%

Тверская область — 2,5%

Республика Татарстан — 2,5%

Ставропольский край — 2%

Нижегородская область — 2%

Республика Башкортостан — 2%

По мнению экспертов МТС Travel, Ростовская область попала в рейтинг популярных, в том числе, как регион, являющийся транзитной точкой на маршрутах к Черному морю и Кавказским горам.

Добавим, что данное исследование было проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Анализ проводился в обезличенном массиве данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 года. Поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками не учитывались.

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