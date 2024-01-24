Ростовская область вошла в пятерку регионов по количеству туристов в 2023 году

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Согласно исследованию, общий рост внутреннего турпотока по стране увеличился на 10%. Помимо Ростовской области в пятерку лидеров вошли Москва и Московская область с долей 9,5% от общего турпотока, Краснодарский край — 9%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%, а также Воронежская область — 3%.
Путешествия по регионам Северного Кавказа стали трендом прошлого года среди туристов. Наибольший прирост турпотока в 2023 году продемонстрировал Дагестан, где количество туристов в сравнении с 2022 годом возросло на 37%. Второе место заняла Северная Осетия — число поездок выросло на треть. Замыкает тройку регионов Северного Кавказа Ставропольский край, где динамика поездок в 2023 году составила 27%.
Аналитики отмечают, что средняя продолжительность путешествий по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 года стали жители столичного региона, они совершили более 20% от всех поездок по стране.
ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 году, доля от всех поездок по России в 2023 году:
Москва и Московская область — 9,5%
Краснодарский край — 9%
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%
Ростовская область — 4,5%
Воронежская область — 3%
Тверская область — 2,5%
Республика Татарстан — 2,5%
Ставропольский край — 2%
Нижегородская область — 2%
Республика Башкортостан — 2%
По мнению экспертов МТС Travel, Ростовская область попала в рейтинг популярных, в том числе, как регион, являющийся транзитной точкой на маршрутах к Черному морю и Кавказским горам.
Добавим, что данное исследование было проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Анализ проводился в обезличенном массиве данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 года. Поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками не учитывались.