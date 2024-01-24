Ростовская область вошла в пятерку регионов по количеству туристов в 2023 году

Добавим, что данное исследование было проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Анализ проводился в обезличенном массиве данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 года. Поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками не учитывались.