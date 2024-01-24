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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Ростовский БЦ «Лига наций» перешел во владение Росимущества

Ростовский БЦ «Лига наций» перешел во владение Росимущества

24 января 2024, 08:33
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский БЦ «Лига наций» перешел во владение Росимущества
Бизнес-центр «Лига наций» в Ростове стал собственностью государства, данные об этом появились в системе «СПАРК — Interfax».

Напомним, летом прошлого года в бизнес-центре «Лига наций» прошли обыски по уголовному делу концерна «Покровского», чтобы собрать дополнительную информацию о возможных эпизодах нарушений закона.

Уже осенью после этого Генпрокуратура подала иск в суд для конфискации имущества компании, из-за претензий к бенефициару «Покровского» Андрею Коровайко. Прокуроры уверены, что Коровайко заработал состояние на коррупционной деятельности во время своей работы инспектором аппарата полпреда президента в ЮФО.

Данные о владенииДанные о владении
Данные об имуществе концернаДанные об имуществе концерна
Анализ совладельцевАнализ совладельцев
Данные о владении
Фото: Spark-Interfax

И вот в начале 2024 года, по данным сервиса «СПАРК — Interfax», 100% имущества концерна перешло в собственность государства, теперь им управляет Росимущество. Это касается и бизнес-центра «Лига наций», расположенного на улице Суворова, 91 площадью 16,6 тысячи квадратных метров. В данные о владельцах внесли изменения в январе 2024 года.

Стали известны подробности конфискации имущества ростовского концерна «Покровский»
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Ранее корреспондент RostovGazeta поделился историей возвышения и падения концерна «Покровского.»

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