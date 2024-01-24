Ростовский БЦ «Лига наций» перешел во владение Росимущества

И вот в начале 2024 года, по данным сервиса «СПАРК — Interfax», 100% имущества концерна перешло в собственность государства, теперь им управляет Росимущество. Это касается и бизнес-центра «Лига наций», расположенного на улице Суворова, 91 площадью 16,6 тысячи квадратных метров. В данные о владельцах внесли изменения в январе 2024 года.