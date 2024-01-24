Ростовский врач прокомментировала слухи о надвигающейся пандемии «болезни Х»

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Она прокомментировала появившиеся в Интернете слухи о том, что может начаться еще одна пандемия. Говорится, что она якобы будет опаснее, чем при коронавирусе.
Теперь врач призвала местных жителей не паниковать и не пугать никого подобными прогнозами. По ее словам, если нервничать, то это может негативно сказаться на здоровье.
«Необходимо в первую очередь беречь людей. Несмотря на развитие науки, никто не может делать прогнозы об источнике гипотетической новой пандемии», — пишет Don24 со ссылкой на слова эксперта.
Отмечается, что понятие «болезнь Х» появилось несколько лет назад. Эксперты считают, причиной массовых заражений может послужить любой вирус или бактерия.
Ранее стало известно, что численность медиков в Ростовской области резко сократилась после пандемии.