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Ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины

Ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины

24 января 2024, 08:08
Фото: Okondrat/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовскому бизнесмену разрешили не отдавать 12 млн долларов банку из Украины
Бизнесмену Кириллу Подольскому из Ростовской области не придется отдавать крупную сумму денег банку из Украины, сообщает Третий апелляционный суд.

Речь идет о сумме более 12 миллионов долларов, которую хотели взыскать с Подольского, ставшего банкротом в 2018 году. В отношении него тогда началась процедура реализации имущества.

По решению Арбитражного суда Ростовской области в 2019 году «Альфа-Банк» Украины включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Это было сделано на основании постановления Отделения Королевской скамьи Коммерческого суда Высокого суда Правосудия Англии и Уэльса.

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Однако «Альфа-Банк» Украины получил название «Сенс Банк», который, как выяснилось, финансирует ВСУ. В итоге банку отказали в получении денег еще 1 сентября 2023 года.

Сейчас следующая инстанция подтвердила это решение.

Ранее уфимское предприятие потребовало более 1 миллиона от авиазавода в Таганроге.

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