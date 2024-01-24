Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Речь идет о сумме более 12 миллионов долларов, которую хотели взыскать с Подольского, ставшего банкротом в 2018 году. В отношении него тогда началась процедура реализации имущества.
По решению Арбитражного суда Ростовской области в 2019 году «Альфа-Банк» Украины включили в третью очередь реестра требований кредиторов. Это было сделано на основании постановления Отделения Королевской скамьи Коммерческого суда Высокого суда Правосудия Англии и Уэльса.
Однако «Альфа-Банк» Украины получил название «Сенс Банк», который, как выяснилось, финансирует ВСУ. В итоге банку отказали в получении денег еще 1 сентября 2023 года.
Сейчас следующая инстанция подтвердила это решение.
Ранее уфимское предприятие потребовало более 1 миллиона от авиазавода в Таганроге.