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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

«Ситуация угрожающая»: на севере Ростовской области увеличивается численность волков

«Ситуация угрожающая»: на севере Ростовской области волки массово уничтожают животных

24 января 2024, 10:55
Фото: pxhere
«Ситуация угрожающая»: на севере Ростовской области увеличивается численность волков

На севере Ростовской области резко выросла популяция волков

Волки на севере Ростовской области начали резать диких животных. На частных подворьях ущерб пока не зафиксирован, сообщил RostovGazeta местный охотник.

Жители Чертковского района рассказывают, что снега у них нет уже второй год. Такие погодные условия зимой многие считают аномальными. Ведь прежде на севере Ростовской области снега всегда было намного больше, чем, например, в Воронеже.

«Однако в прошлом году у нас не было волка. А теперь он появился. Причем не только в Чертковском районе, но и в Кашарском, Боковском и Верхнедонском», — отмечает охотник, не пожелавший публиковать свое имя.

Проблему с урегулированием численности волков, по словам собеседника, усугубляет отсутствие снега — зимой численность хищника регулируют загоняя на снегоходах.

«А сейчас поля у нас стоят голые. По пахоте на снегоходах не проехать. А дороги наоборот, забиты снегом, из-за этого тоже не проедешь. Пытаемся гонять волков на машине, но это дается очень тяжело», — разъясняет охотник.

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Однако ситуация с шакалом в этом году улучшилась. По словам спикера, один из местных предпринимателей платил премию за отстрел шакала — пять тысяч рублей.

«Ситуацию с шакалом удалось нормализовать. Сейчас шакалы не пугают местных жителей. Но теперь пришел волк, а с ним из-за отсутствия снега дело обстоит сложнее», — резюмирует охотник.

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