«Ситуация угрожающая»: на севере Ростовской области волки массово уничтожают животных

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Жители Чертковского района рассказывают, что снега у них нет уже второй год. Такие погодные условия зимой многие считают аномальными. Ведь прежде на севере Ростовской области снега всегда было намного больше, чем, например, в Воронеже.
«Однако в прошлом году у нас не было волка. А теперь он появился. Причем не только в Чертковском районе, но и в Кашарском, Боковском и Верхнедонском», — отмечает охотник, не пожелавший публиковать свое имя.
Проблему с урегулированием численности волков, по словам собеседника, усугубляет отсутствие снега — зимой численность хищника регулируют загоняя на снегоходах.
«А сейчас поля у нас стоят голые. По пахоте на снегоходах не проехать. А дороги наоборот, забиты снегом, из-за этого тоже не проедешь. Пытаемся гонять волков на машине, но это дается очень тяжело», — разъясняет охотник.
Однако ситуация с шакалом в этом году улучшилась. По словам спикера, один из местных предпринимателей платил премию за отстрел шакала — пять тысяч рублей.
«Ситуацию с шакалом удалось нормализовать. Сейчас шакалы не пугают местных жителей. Но теперь пришел волк, а с ним из-за отсутствия снега дело обстоит сложнее», — резюмирует охотник.