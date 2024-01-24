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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев

Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев

24 января 2024, 10:08
Фото: МЧС по Ростовской области
Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев
Ушел из жизни Геннадий Базарев, который был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС Ростовской области, сообщили в региональном УМЧС.

Он прошел путь от курсанта до генерала, став кавалером Ордена Мужества. У него есть несколько наград, а также именное оружие.

Генерал-майор майор скончался во вторник, 23 января, на 76-м году жизни. Управление выразило соболезнования его близким.

«Он отдал много сил нелегкой службе на благо спасения людей и обеспечения их безопасности», — говорится в публикации.

Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
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Отмечается, что Бахарев руководил группировкой сил в ходе антитеррористической операции в Чечне.Отмечается, что Бахарев руководил группировкой сил в ходе антитеррористической операции в Чечне.
Отмечается, что Бахарев руководил группировкой сил в ходе антитеррористической операции в Чечне.
Фото: МЧС по Ростовской области

Отмечается, что Бахарев руководил группировкой сил в ходе антитеррористической операции в Чечне.

Ранее экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что население региона уменьшилось на 19 тысяч человек в минувшем году.

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