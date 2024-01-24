Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Он прошел путь от курсанта до генерала, став кавалером Ордена Мужества. У него есть несколько наград, а также именное оружие.
Генерал-майор майор скончался во вторник, 23 января, на 76-м году жизни. Управление выразило соболезнования его близким.
«Он отдал много сил нелегкой службе на благо спасения людей и обеспечения их безопасности», — говорится в публикации.
Отмечается, что Бахарев руководил группировкой сил в ходе антитеррористической операции в Чечне.
Ранее экс-начальник донского ГИБДД выразил соболезнования родным хирурга, который его спас. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что население региона уменьшилось на 19 тысяч человек в минувшем году.