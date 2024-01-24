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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

24 января 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Ростовской области в среду будут заморозки, после чего начнется потепление, сообщили синоптики.

Днем стоит ждать облачной погоды, а температура составит -3 градуса. Ночью станет еще холоднее — до -8 градусов.

В четверг, 25 января, воздух прогреется до +2 градусов, местным жителям обещают снег с дождем. Осадки не прекратятся несколько дней, на температуру это не повлияет.

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Но в понедельник, 29 января, вернется облачная погода, а температура опустится до +1 градуса. Со вторника снова начнутся снег с дождем, а ветер усилится до четырех метров в секунду.

Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада.

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