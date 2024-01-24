Стало известно, когда прекратятся заморозки в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Днем стоит ждать облачной погоды, а температура составит -3 градуса. Ночью станет еще холоднее — до -8 градусов.
В четверг, 25 января, воздух прогреется до +2 градусов, местным жителям обещают снег с дождем. Осадки не прекратятся несколько дней, на температуру это не повлияет.
Но в понедельник, 29 января, вернется облачная погода, а температура опустится до +1 градуса. Со вторника снова начнутся снег с дождем, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада.