Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области

Кроме того, в январе зафиксировали заметный рост цен на капусту и сыры. Если в середине декабря килограмм капусты обходился дончанам в среднем в 31,73 рубля, то уже в январе цена увеличилась до 37(+16,6%) рублей. Сыры стоили по 719,63 рубля за килограмм, после их цена увеличилась до 728,64(+1,25%) рубля за килограмм.