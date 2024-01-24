Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В конце 2023 года внимание жителей Ростовской области было полностью сконцентрировано на ценах на куриные яйца и мясо. Однако уже в январе дончане стали замечать, что рост цен на некоторые категории товаров составил почти 100%.
Кроме того, в январе зафиксировали заметный рост цен на капусту и сыры. Если в середине декабря килограмм капусты обходился дончанам в среднем в 31,73 рубля, то уже в январе цена увеличилась до 37(+16,6%) рублей. Сыры стоили по 719,63 рубля за килограмм, после их цена увеличилась до 728,64(+1,25%) рубля за килограмм.
Что именно стало причиной такого роста цен пока неизвестно, учитывая, что осенью только собрали новый урожай капусты, и фермеры не жаловались на объемы полученной сельхозпродукции. Также ситуация с увеличением цен на молочную продукцию сохраняется уже несколько месяцев, по последним данным, в Ростове-на-Дону стабильно фиксируют одни из самых высоких цен на масло, молоко, творог и сыры.