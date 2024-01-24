Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Напомним, в воскресенье, 21 января, стало известно, что на территории Афганистана потерпел крушение частный борт с миллионерами из Волгодонска. Супружеская чета Евсюковых летели в Москву на лечение из Таиланда, жена предпринимателя Анна была больна и нуждалась в квалифицированной помощи врачей.
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на близких погибших рассказал, что семья и друзья до последнего надеялись на спасение Анны и Анатолия.
По словам племянницы бизнесмена Анатолия Евсюкова Оксаны, в настоящий момент наследники супружеской пары уже находятся в России. Виталий вернулся из Таиланда в Москву, вылетев обычным рейсом, когда посадил родителей на роковой рейс, а дочь Мария, в честь которой назвали один из рынков Волгодонска, прилетела из Южной Кореи.
«Они вместе с Виталиком ждут. Сегодня обещали привезти из Афганистана тела», — рассказала племянница погибшего.
Женщина рассказала, что пока неизвестно, когда именно пройдут похороны, поскольку в Москве, вероятно, пройдет опознание. Средний сын Дмитрий сейчас находится в Волгодонске, чтобы подготовить место для похорон родителей — места для погребения находятся рядом с могилами родителей Анатолия Евсюкова.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, недавно стало известно, что в деле о крушении Falcon 10 пока не нашлось подозреваемых.