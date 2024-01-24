Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы

По словам племянницы бизнесмена Анатолия Евсюкова Оксаны, в настоящий момент наследники супружеской пары уже находятся в России. Виталий вернулся из Таиланда в Москву, вылетев обычным рейсом, когда посадил родителей на роковой рейс, а дочь Мария, в честь которой назвали один из рынков Волгодонска, прилетела из Южной Кореи.