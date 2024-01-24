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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:40

Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы

Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы

24 января 2024, 09:37
Фото: 1MI
Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы
Тела супругов Евсюковых из Волгодонска, разбившихся в авиакатастрофе в Афганистане, доставят в Ростовскую область и похоронят рядом с родителями, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в воскресенье, 21 января, стало известно, что на территории Афганистана потерпел крушение частный борт с миллионерами из Волгодонска. Супружеская чета Евсюковых летели в Москву на лечение из Таиланда, жена предпринимателя Анна была больна и нуждалась в квалифицированной помощи врачей.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на близких погибших рассказал, что семья и друзья до последнего надеялись на спасение Анны и Анатолия.

По словам племянницы бизнесмена Анатолия Евсюкова Оксаны, в настоящий момент наследники супружеской пары уже находятся в России. Виталий вернулся из Таиланда в Москву, вылетев обычным рейсом, когда посадил родителей на роковой рейс, а дочь Мария, в честь которой назвали один из рынков Волгодонска, прилетела из Южной Кореи.

«Они вместе с Виталиком ждут. Сегодня обещали привезти из Афганистана тела», — рассказала племянница погибшего.

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Женщина рассказала, что пока неизвестно, когда именно пройдут похороны, поскольку в Москве, вероятно, пройдет опознание. Средний сын Дмитрий сейчас находится в Волгодонске, чтобы подготовить место для похорон родителей — места для погребения находятся рядом с могилами родителей Анатолия Евсюкова.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Напомним, недавно стало известно, что в деле о крушении Falcon 10 пока не нашлось подозреваемых.

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