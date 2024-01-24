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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

ЦБ обвинил покупателей в росте цен на яйца в Ростовской области

ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области

24 января 2024, 11:56
Фото: rostovgazeta.ru
ЦБ обвинил покупателей в росте цен на яйца в Ростовской области
В Ростовской области одной из причин роста цен на яйца стал спрос на них, сообщили в Центробанке.

В декабре в регионе на 5,5% увеличился годовой темп прироста цен на продукты.

В последний месяц 2023 года цена на яйца в годовом исчислении выросла больше, чем в ноябре. Это произошло в основном из-за увеличения затрат птицефабрик, включая оплату труда работников. Предприятия повышали зарплаты, чтобы привлечь или удержать людей в условиях нехватки кадров. Кроме того, спрос жителей области на яйца вырос, а предложение продукции на прилавках сократилось из-за уменьшение производства яиц в субъектах, где были случаи птичьего гриппа.

Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области
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Кроме того, не лучшим образом складывается ситуация у производителей молочки. Они стали больше тратить денег на обслуживание зарубежного оборудования и зарплаты. В результате, цена на сметану в годовом выражении поднялась, и ускорился рост цен на масло, творог и мороженое.

Ранее сыр и капуста за месяц очень сильно подорожали в донском регионе.

До этого людям в регионе сообщили, где купить картофель и сэкономить.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Птичий грипп#Сливочное масло#Капуста#Спрос#Затраты#Творог#Кадры#Сыр#Цены на яйца
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