ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В декабре в регионе на 5,5% увеличился годовой темп прироста цен на продукты.
В последний месяц 2023 года цена на яйца в годовом исчислении выросла больше, чем в ноябре. Это произошло в основном из-за увеличения затрат птицефабрик, включая оплату труда работников. Предприятия повышали зарплаты, чтобы привлечь или удержать людей в условиях нехватки кадров. Кроме того, спрос жителей области на яйца вырос, а предложение продукции на прилавках сократилось из-за уменьшение производства яиц в субъектах, где были случаи птичьего гриппа.
Кроме того, не лучшим образом складывается ситуация у производителей молочки. Они стали больше тратить денег на обслуживание зарубежного оборудования и зарплаты. В результате, цена на сметану в годовом выражении поднялась, и ускорился рост цен на масло, творог и мороженое.
Ранее сыр и капуста за месяц очень сильно подорожали в донском регионе.
До этого людям в регионе сообщили, где купить картофель и сэкономить.