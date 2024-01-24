ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области

В последний месяц 2023 года цена на яйца в годовом исчислении выросла больше, чем в ноябре. Это произошло в основном из-за увеличения затрат птицефабрик, включая оплату труда работников. Предприятия повышали зарплаты, чтобы привлечь или удержать людей в условиях нехватки кадров. Кроме того, спрос жителей области на яйца вырос, а предложение продукции на прилавках сократилось из-за уменьшение производства яиц в субъектах, где были случаи птичьего гриппа.