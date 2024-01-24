ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
К концу прошлого года в Ростовской области стали снижаться обороты инфляции. Она оказалась ниже, чем в среднем по России и по ЮФО и зафиксировалась на отметке в 7,21%. Из-за некоторые продовольственные товары стали дорожать чуть медленнее.
Это касается, например, овощей. В 2023 году их урожай оказался куда богаче, чем годом ранее. Благодаря этому предложение овощей на рынке увеличилось. Картофель, свекла, капуста все еще поднимаются в цене, отмечают в ЦБ, однако делают это не столь активно.
Там добавили, что резкий рост цен в Ростовской области в декабре коснулся мороженого и сметаны. С чем это связано, ранее объяснила RostovGazeta.