ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного

Это касается, например, овощей. В 2023 году их урожай оказался куда богаче, чем годом ранее. Благодаря этому предложение овощей на рынке увеличилось. Картофель, свекла, капуста все еще поднимаются в цене, отмечают в ЦБ, однако делают это не столь активно.