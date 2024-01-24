rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного

ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного

24 января 2024, 13:17
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
ЦБ: овощи в Ростовской области в декабре подорожали меньше обычного
Годовая инфляция в Ростовской области в декабре 2023 года снизилась с 7,53% до 7,21%, доложили в Центробанке.

К концу прошлого года в Ростовской области стали снижаться обороты инфляции. Она оказалась ниже, чем в среднем по России и по ЮФО и зафиксировалась на отметке в 7,21%. Из-за некоторые продовольственные товары стали дорожать чуть медленнее.

ЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
Узнать подробнее

Это касается, например, овощей. В 2023 году их урожай оказался куда богаче, чем годом ранее. Благодаря этому предложение овощей на рынке увеличилось. Картофель, свекла, капуста все еще поднимаются в цене, отмечают в ЦБ, однако делают это не столь активно.

Там добавили, что резкий рост цен в Ростовской области в декабре коснулся мороженого и сметаны. С чем это связано, ранее объяснила RostovGazeta.

Читайте также:
Ростовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового годаРостовская область начнет массово производить яйца в 2024 годуСтало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЦБ#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области
Подпишитесь
Ученые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области
Сегодня, 06:54
«У Зеленского большие проблемы»: Песков объяснил, зачем Украине Ростовская область
Вчера, 19:04
Ростовский врач прокомментировала слухи о надвигающейся пандемии «болезни Х»
Сегодня, 05:52
Весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:28
«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»
Вчера, 14:24
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42