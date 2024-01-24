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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали иномарки

ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки

24 января 2024, 15:41
Фото: 1MI
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали иномарки
В Ростовской области большой спрос на иномарки сказался на их стоимости в декабре, сообщили в Центробанке.

Спрос продолжает превышать возможности выпуска автомобилей. На этом фоне российские производители увеличивают цены для компенсации увеличившихся трат на транспортировку и комплектующие.

В результате люди стали больше интересоваться подержанными иномарками, что привело к их удорожанию. В целом годовой рост цен ускорился.

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Добавим, что за это время темп прироста цен на непродовольственные товары вырос до 4,68%. А уровень инфляции достиг 7,21%, это ниже общероссийского показателя.

Ранее ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках.

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