ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
Спрос продолжает превышать возможности выпуска автомобилей. На этом фоне российские производители увеличивают цены для компенсации увеличившихся трат на транспортировку и комплектующие.
В результате люди стали больше интересоваться подержанными иномарками, что привело к их удорожанию. В целом годовой рост цен ускорился.
Добавим, что за это время темп прироста цен на непродовольственные товары вырос до 4,68%. А уровень инфляции достиг 7,21%, это ниже общероссийского показателя.
Ранее ростовчане заявили, что не могут найти подешевевшие яйца. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках.