Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону

Кроме того, в стране было собрано больше овощей в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Это привело к увеличению их количества на местных рынках. Таким образом, некоторые виды овощей, такие как картофель, свекла и капуста, подорожали не так заметно, как в декабре 2022 года. В результате годовой рост цен на овощи замедлился.