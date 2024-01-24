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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого

Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону

24 января 2024, 12:31
Фото: shakethesky/cc by nd/flickr.com
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.

Ситуация изменилась в конце минувшего года, когда у производителей молочной продукции выросли затраты. Дело в том, что они начали больше платить за обслуживание оборудования, произведенного иностранными компаниями. Кроме того, работникам поднимали зарплаты.

Это привело к тому, что подорожала сметана и вырос темп прироста цен на сливочное масло, творог и мороженое.

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Кроме того, в стране было собрано больше овощей в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Это привело к увеличению их количества на местных рынках. Таким образом, некоторые виды овощей, такие как картофель, свекла и капуста, подорожали не так заметно, как в декабре 2022 года. В результате годовой рост цен на овощи замедлился.

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