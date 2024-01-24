Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ситуация изменилась в конце минувшего года, когда у производителей молочной продукции выросли затраты. Дело в том, что они начали больше платить за обслуживание оборудования, произведенного иностранными компаниями. Кроме того, работникам поднимали зарплаты.
Это привело к тому, что подорожала сметана и вырос темп прироста цен на сливочное масло, творог и мороженое.
Кроме того, в стране было собрано больше овощей в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Это привело к увеличению их количества на местных рынках. Таким образом, некоторые виды овощей, такие как картофель, свекла и капуста, подорожали не так заметно, как в декабре 2022 года. В результате годовой рост цен на овощи замедлился.
Ранее стало известно, где дешевле купить курицу в донском регионе.