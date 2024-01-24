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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:47

В Госдуме назвали юридические причины оттока «рисковых» врачей

24 января 2024, 12:47
По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, кадровый голод в здравоохранении связан с жесткими инструкциями по лечению пациентов. Очень часто нарушения ради спасения людей может закончиться для врача уголовным преследованием.

Как пишет NEWS.ru, эксперт подчеркнул, что в последнее время существенно усилилась работа правоохранителей при проверке тех или иных случаев лечения. Поэтому, если есть риск привлечения к уголовной ответственности, ряд медицинских работников даже готовы поменять специальность, добавил Леонов.

Он напомнил, что, окончательное решение о виновности принимает суд, однако судьи вряд ли разбираются в тонкостях медицины, у них свои эксперты, а они иногда встают на сторону следствия.

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