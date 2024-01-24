В Госдуме назвали юридические причины оттока «рисковых» врачей

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Как пишет NEWS.ru, эксперт подчеркнул, что в последнее время существенно усилилась работа правоохранителей при проверке тех или иных случаев лечения. Поэтому, если есть риск привлечения к уголовной ответственности, ряд медицинских работников даже готовы поменять специальность, добавил Леонов.
Он напомнил, что, окончательное решение о виновности принимает суд, однако судьи вряд ли разбираются в тонкостях медицины, у них свои эксперты, а они иногда встают на сторону следствия.