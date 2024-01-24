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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Ростове-на-Дону отремонтировали старейшую больницу за 690 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтировали старейшую больницу за 690 млн рублей

24 января 2024, 07:21
Фото: ТГ/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону отремонтировали старейшую больницу за 690 млн рублей
В Ростове-на-Дону вложили 690,2 миллиона рублей в обновление старейшей в городе больницы, рассказал в Telegram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Работы проводили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о комплексе зданий городской больницы №1 имени Семашко.

Идея реконструкции появилась еще в 2019 году, на следующий год решили выделить средства на работы. Основной этап ремонта начался в 2021 году.

Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.

На ремонт двух театров Ростова направили более 753 млн рублей в 2023 году
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Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.
Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.
Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.
Фото: ТГ/logvinenko_rnd

Добавим, что здания возвели еще в 1930 году, их признали объектом культурного наследия регионального значения.

До этого появилась информация, что на ремонт двух театров донской столицы направили свыше 753 миллионов рублей в минувшем году.

Кроме того, в донском регионе намерены обновить 30 объектов ЖКХ к 2025 году. С материалом можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здравоохранение#Больница#Поликлиника#Нацпроект#Медицинская помощь#Ремонт#Реконструкция#Культурное наследие
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