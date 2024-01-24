В Ростове-на-Дону отремонтировали старейшую больницу за 690 млн рублей

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Работы проводили в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о комплексе зданий городской больницы №1 имени Семашко.
Идея реконструкции появилась еще в 2019 году, на следующий год решили выделить средства на работы. Основной этап ремонта начался в 2021 году.
Всего рабочие привели в порядок шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.
Добавим, что здания возвели еще в 1930 году, их признали объектом культурного наследия регионального значения.
До этого появилась информация, что на ремонт двух театров донской столицы направили свыше 753 миллионов рублей в минувшем году.
Кроме того, в донском регионе намерены обновить 30 объектов ЖКХ к 2025 году. С материалом можно ознакомиться по ссылке.