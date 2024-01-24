rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Ростове несколько месяцев не могут продать здание гостиницы на Социалистической улице

В центре Ростова продают старинное здание гостиницы за 300 млн руб

24 января 2024, 16:58
Фото: Авито
В Ростове несколько месяцев не могут продать здание гостиницы на Социалистической улице
В Ростове несколько месяцев не могут продать здание гостиницы на Социалистической улице, сообщение о продаже размещено на сайте свободных объявлений.

В Ростове с октября не могут продать гостиницу на Социалистической, 13. При этом продавец не собирается снижать стоимость, она составляет 299 миллионов рублей.

Гостиница является уникальным объектом. Она расположена в старинном особняке Герасимова. Его построили в конце позапрошлого века в стиле неоклассической эклектики. Объект входит в список Памятников истории и культуры.

Мирон Мержанов: как жил личный архитектор Сталина из ростовской Нахичевани-на-Дону
Узнать подробнее

Площадь здания составляет больше тысячи квадратных метров. В нем три этажа. На них располагаются 18 номеров, ресторан и конференц-зал.

Уточняется, что здание продается с арендатором. Договор с ним заключен до 2029 года.

Ранее сообщалось, что старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей.

Читайте также:
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-ДонуЭстакады построят для линий скоростного трамвая в РостовеВласти Ростова рассказали, что будет с праздничной иллюминацией на мостах
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца
Сегодня, 17:10
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:27
Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей
Сегодня, 17:16
Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Сегодня, 15:54
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
Сегодня, 15:41
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42