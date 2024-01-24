В центре Ростова продают старинное здание гостиницы за 300 млн руб

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В Ростове с октября не могут продать гостиницу на Социалистической, 13. При этом продавец не собирается снижать стоимость, она составляет 299 миллионов рублей.
Гостиница является уникальным объектом. Она расположена в старинном особняке Герасимова. Его построили в конце позапрошлого века в стиле неоклассической эклектики. Объект входит в список Памятников истории и культуры.
Площадь здания составляет больше тысячи квадратных метров. В нем три этажа. На них располагаются 18 номеров, ресторан и конференц-зал.
Уточняется, что здание продается с арендатором. Договор с ним заключен до 2029 года.
Ранее сообщалось, что старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей.