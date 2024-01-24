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Posted 24 января 2024, 05:28

Published 24 января 2024, 05:28

Modified 24 января 2024, 05:31

Updated 24 января 2024, 05:31

Весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону

Весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону

24 января 2024, 05:28
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону во втором квартале 2024 года планируется сдать четыре дома на территории старого аэропорта, сообщил замглавы департамента координации, строительства и перспективного развития города Александр Шелаков.

Уже получены необходимые разрешения на строительство, сейчас продолжается реализация проектов. Вначале планируется сдать четыре дома, еще пять будут готовы во втором полугодии.

«Во втором квартале планируется сдать детский сад. Завершается работа над проектом школы, которую сдадут в следующем году», — пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на слова Шелакова.

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Напомним, что старый аэропорт закрыли после открытия новой воздушной гавани. Теперь эту территорию осваивают и здесь должен появиться жилой район.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал о планах перенести правительство на территорию старого аэропорта.

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#Ростов-на-Дону#Школа#Строительство#Детский сад#Дома#Ростов#Жилой район
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