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Власти Ростова хотят изъять землю доходного дома Гудерамана из-за угрозы обвала

Власти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала

24 января 2024, 11:15
Фото: Afrus / Яндекс.Карты
Власти Ростова хотят изъять землю доходного дома Гудерамана из-за угрозы обвала
В Ростове собираются изъять землю под доходным домом Гудермана на улице Донской, сведения об этом появились на портале администрации.

Напомним, минувшей весной власти Ростова-на-Дону законсервировали местную достопримечательность — доходный дом А. Г. Гудермана, расположенный на улице Донской, 15/8. Дом построили в 1855 году, здесь находились как жилые помещения, так и бакалейный магазин. Хотя здание расселили еще в 90-х годах прошлого века, дом остался заброшенным и медленно разрушался под действием времени. Сообщается, что аварийное строение пережило несколько крупных пожаров до консервации.

В Ростове законсервировали доходный дом Аарона Гудермана, который регулярно горел
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И вот 17 января власти Ростова опубликовали постановление об изъятии земли на улице Донской, 15/8. Причиной для этого стало разрушение дома и угроза его обрушения. В общей сложности власти хотят изъять участок земли площадью около 970 квадратных метров, а также нежилое помещение площадью 42,6 квадрата. Недвижимость выкупят у собственников, если не удастся достичь соглашения с владельцами — власти оставляют за собой право обратиться в суд.

Ранее власти сообщали, что хотят использовать дом Гудермана для размещения школы искусств.

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