Власти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала

И вот 17 января власти Ростова опубликовали постановление об изъятии земли на улице Донской, 15/8. Причиной для этого стало разрушение дома и угроза его обрушения. В общей сложности власти хотят изъять участок земли площадью около 970 квадратных метров, а также нежилое помещение площадью 42,6 квадрата. Недвижимость выкупят у собственников, если не удастся достичь соглашения с владельцами — власти оставляют за собой право обратиться в суд.