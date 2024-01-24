Власти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Напомним, минувшей весной власти Ростова-на-Дону законсервировали местную достопримечательность — доходный дом А. Г. Гудермана, расположенный на улице Донской, 15/8. Дом построили в 1855 году, здесь находились как жилые помещения, так и бакалейный магазин. Хотя здание расселили еще в 90-х годах прошлого века, дом остался заброшенным и медленно разрушался под действием времени. Сообщается, что аварийное строение пережило несколько крупных пожаров до консервации.
И вот 17 января власти Ростова опубликовали постановление об изъятии земли на улице Донской, 15/8. Причиной для этого стало разрушение дома и угроза его обрушения. В общей сложности власти хотят изъять участок земли площадью около 970 квадратных метров, а также нежилое помещение площадью 42,6 квадрата. Недвижимость выкупят у собственников, если не удастся достичь соглашения с владельцами — власти оставляют за собой право обратиться в суд.
Ранее власти сообщали, что хотят использовать дом Гудермана для размещения школы искусств.