Власти Ростова рассказали, что будет с праздничной иллюминацией на мостах

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Спустя почти месяц после Нового года в Ростове начали разбирать елку и украшения. В скором времени в городе демонтируют все ели, консоли и световые композиции. Их отправят на хранение до следующих праздников.
Однако власти рассказали, что не будут снимать украшения с Ворошиловского моста и путепровода на Стачках. Оставить их попросили сами жители города.
Напомним, на новогоднее оформление Ростова власти потратили почти 60 миллионов рублей.
Ранее RostovGazeta публиковала адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове.
Также стало известно, чем Новый год вредит экологии Ростова.