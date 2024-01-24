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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Праздник от нас уходит: в Ростове разбирают елку и новогодние декорации

Власти Ростова рассказали, что будет с праздничной иллюминацией на мостах

24 января 2024, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru
Праздник от нас уходит: в Ростове разбирают елку и новогодние декорации

Праздничную иллюминацию не станут убирать с двух мостов в Ростове

Некоторые новогодние украшения решили оставить в Ростове по просьбам горожан, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

Спустя почти месяц после Нового года в Ростове начали разбирать елку и украшения. В скором времени в городе демонтируют все ели, консоли и световые композиции. Их отправят на хранение до следующих праздников.

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Однако власти рассказали, что не будут снимать украшения с Ворошиловского моста и путепровода на Стачках. Оставить их попросили сами жители города.

Напомним, на новогоднее оформление Ростова власти потратили почти 60 миллионов рублей.

Ранее RostovGazeta публиковала адреса площадок по приему елей после Нового года в Ростове.

Также стало известно, чем Новый год вредит экологии Ростова.

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