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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Ямы на дорогах в Ростове заделывают по ночам, чтобы не мешать движению машин

Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону

24 января 2024, 16:27
Фото: 1MI
Ямы на дорогах в Ростове заделывают по ночам, чтобы не мешать движению машин
Ямы на дорогах в Ростове заделывают по ночам, чтобы не мешать движению машин, заверяет администрация города.

В комментариях в социальных сетях администрации жители Ростова регулярно жалуются на огромные ямы по всему городу. Не так давно они обратили внимание на выбоины в центре, недалеко от цирка.

Несколько машин оказались в яме из-за провалившейся в Ростове дороги на Текучева
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Власти парируют, что перепады температур негативно сказываются на состоянии асфальтобетонного покрытия. Поэтому и образуются ямы. Чиновники выложили фото, как рабочие по ночам заделывают выбоины. Они пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машин.

Чиновники пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машинЧиновники пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машин
Чиновники пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машинЧиновники пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машин
Чиновники пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машин
Фото: Администрация Ростова

«Дорожные службы работают каждый день: в будни и праздники», — заверяет горожан администрация.

Ранее огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону.

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