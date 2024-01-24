Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В комментариях в социальных сетях администрации жители Ростова регулярно жалуются на огромные ямы по всему городу. Не так давно они обратили внимание на выбоины в центре, недалеко от цирка.
Власти парируют, что перепады температур негативно сказываются на состоянии асфальтобетонного покрытия. Поэтому и образуются ямы. Чиновники выложили фото, как рабочие по ночам заделывают выбоины. Они пояснили, что выполнять работы приходится в вечернее время, чтобы не мешать трафику движения машин.
«Дорожные службы работают каждый день: в будни и праздники», — заверяет горожан администрация.
Ранее огромный провал на Ставского появился в Ростове-на-Дону.