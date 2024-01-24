Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области

По словам представителей компании, салоны поездов оборудованы системами микроклимата, имеют экологически чистые туалеты, которые подходят для посадки маломобильных групп населения. Кроме того, тамбуры этих вагонов значительно больше, сидения в салонах откидные, есть места для перевозки велосипедов. Вместе с этим пассажиры получили возможность зарядить свои гаджеты в салонах благодаря USB-разъемам в нижней части сидений.