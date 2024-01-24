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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области

Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области

24 января 2024, 10:50
Фото: rostovgazeta.ru
Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области
В Ростовской области электропоезда нового поколения выпустили на пригородные маршруты, об этом сообщили представители Северо-Кавказской железнодорожной компании.

Во вторник, 23 января, представители СКЖД объявили, что в 2023 году в Ростовской области на пригородные маршруты выпустили восемь электричек нового поколения. Всего Ростовская область получила 36 вагонов.

По словам представителей компании, салоны поездов оборудованы системами микроклимата, имеют экологически чистые туалеты, которые подходят для посадки маломобильных групп населения. Кроме того, тамбуры этих вагонов значительно больше, сидения в салонах откидные, есть места для перевозки велосипедов. Вместе с этим пассажиры получили возможность зарядить свои гаджеты в салонах благодаря USB-разъемам в нижней части сидений.

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Во вторник, 23 января, представители СКЖД объявили, что в 2023 году в Ростовской области на пригородные маршруты выпустили восемь электричек нового поколения.Во вторник, 23 января, представители СКЖД объявили, что в 2023 году в Ростовской области на пригородные маршруты выпустили восемь электричек нового поколения.
Во вторник, 23 января, представители СКЖД объявили, что в 2023 году в Ростовской области на пригородные маршруты выпустили восемь электричек нового поколения.
Фото: rostovgazeta.ru

В текущем году для Ростовской области, Краснодарского края и Республики Дагестан приобретут еще 10 аналогичных электричек, как их будут распределять между субъектами России пока не уточнялось.

Ранее в Ростовской области внесли изменения в график движения донских электричек.

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