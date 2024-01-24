Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Во вторник, 23 января, представители СКЖД объявили, что в 2023 году в Ростовской области на пригородные маршруты выпустили восемь электричек нового поколения. Всего Ростовская область получила 36 вагонов.
По словам представителей компании, салоны поездов оборудованы системами микроклимата, имеют экологически чистые туалеты, которые подходят для посадки маломобильных групп населения. Кроме того, тамбуры этих вагонов значительно больше, сидения в салонах откидные, есть места для перевозки велосипедов. Вместе с этим пассажиры получили возможность зарядить свои гаджеты в салонах благодаря USB-разъемам в нижней части сидений.
В текущем году для Ростовской области, Краснодарского края и Республики Дагестан приобретут еще 10 аналогичных электричек, как их будут распределять между субъектами России пока не уточнялось.
Ранее в Ростовской области внесли изменения в график движения донских электричек.