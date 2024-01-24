Врач Бокерия рассказала о причинах резкого снижения артериального давления

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Она отметила, что показатели АД ниже 90/60 мм рт. ст. считаются низкими, однако это не всегда является проблемой. Важно, как человек переносит такие значения, пишут «Известия».
Одной из причин резкого снижения давления после сидячего или лежачего положения является подъем. Помимо этого, на понижение АД может влиять обезвоживание, длительный отдых в постели, беременность, некоторые заболевания и определенные лекарства. Такое состояние часто наблюдается у пожилых людей и у молодых, слабого телосложения, которые мало двигаются и не приспособлены к физическим нагрузкам.
Также понижение давления может быть связано с приемом пищи, особенно у пожилых людей с высоким начальным АД или заболеваниями вегетативной нервной системы. Ольга Бокерия рекомендует употреблять небольшие порции пищи с низким содержанием углеводов, пить больше воды и отказаться от алкоголя. В некоторых случаях могут быть назначены специальные препараты, которые регулируют работу центральной нервной системы.
Кроме того, существует еще один тип низкого давления — нейрогенная гипотензия, при которой падение давления происходит после длительного стояния. Это состояние чаще всего встречается у молодых людей и детей и может быть результатом нарушений связи между сердцем и мозгом.