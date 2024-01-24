Врач Бокерия рассказала о причинах резкого снижения артериального давления

Одной из причин резкого снижения давления после сидячего или лежачего положения является подъем. Помимо этого, на понижение АД может влиять обезвоживание, длительный отдых в постели, беременность, некоторые заболевания и определенные лекарства. Такое состояние часто наблюдается у пожилых людей и у молодых, слабого телосложения, которые мало двигаются и не приспособлены к физическим нагрузкам.