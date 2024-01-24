Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Напомним, что в апреле 2024 года правительство планирует принять акт, который позволит регистрироваться в отелях с помощью приложения «Госуслуг».
«Все граждане России обязаны быть зарегистрированными — или по месту жительства или по месту пребывания. Эти сведения автоматически передаются в органы МВД, которые занимаются регистрационным учетом. Регистрация в отелях с помощью „Госуслуг“ оптимизирует процесс учета граждан по месту их временного пребывания», — отмечает Антон Габович.
Юрист делится мнением, что наряду с удобной регистрацией в отелях с помощью электронных документов, наверняка останется и традиционный способ заселения — по паспорту.
«Дело в том, что далеко не у всех граждан есть „Госуслуги“. В моей практике были случаи, когда люди, попав в ДТП, хотели оформить его через онлайн приложение. Но для того, чтобы этим воспользоваться, требовалось наличие у обоих водителей подтвержденной записи на „Госуслугах“. А у некоторых ее попросту не было», — разъясняет собеседник.
Очевидно, что удобной возможностью не смогут воспользоваться и ростовчане с кнопочными телефонами.
«Также к апрелю, когда предполагается ввести эти изменения, наверняка будут созданы технические условия для отелей и гостиниц. Ведь, например, если при заселении в гостинице не окажется интернета, или, как часто бывает, исчезнет сигнал, гражданин тоже не сможет зарегистрироваться в упрощенной форме», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в отелях Ростова могут ввести заселение по биометрии.