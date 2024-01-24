rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Юрист рассказал, почему ростовчан начнут регистрировать в отелях через «Госуслуги»

Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»

24 января 2024, 08:31
Фото: tara hunt/cc by 2.0/flickr.com
Юрист рассказал, почему ростовчан начнут регистрировать в отелях через «Госуслуги»
Размещение в отелях ростовчан с помощью электронных документов сервиса «Госуслуг» станет доступным уже в этом году, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Напомним, что в апреле 2024 года правительство планирует принять акт, который позволит регистрироваться в отелях с помощью приложения «Госуслуг».

«Все граждане России обязаны быть зарегистрированными — или по месту жительства или по месту пребывания. Эти сведения автоматически передаются в органы МВД, которые занимаются регистрационным учетом. Регистрация в отелях с помощью „Госуслуг“ оптимизирует процесс учета граждан по месту их временного пребывания», — отмечает Антон Габович.

Юрист делится мнением, что наряду с удобной регистрацией в отелях с помощью электронных документов, наверняка останется и традиционный способ заселения — по паспорту.

«Дело в том, что далеко не у всех граждан есть „Госуслуги“. В моей практике были случаи, когда люди, попав в ДТП, хотели оформить его через онлайн приложение. Но для того, чтобы этим воспользоваться, требовалось наличие у обоих водителей подтвержденной записи на „Госуслугах“. А у некоторых ее попросту не было», — разъясняет собеседник.

Информацию о сим-картах ростовчан могут разместить на Госуслугах
Узнать подробнее
Очевидно, что удобной возможностью не смогут воспользоваться и ростовчане с кнопочными телефонами.Очевидно, что удобной возможностью не смогут воспользоваться и ростовчане с кнопочными телефонами.
Очевидно, что удобной возможностью не смогут воспользоваться и ростовчане с кнопочными телефонами.
Фото: 1MI

Очевидно, что удобной возможностью не смогут воспользоваться и ростовчане с кнопочными телефонами.

«Также к апрелю, когда предполагается ввести эти изменения, наверняка будут созданы технические условия для отелей и гостиниц. Ведь, например, если при заселении в гостинице не окажется интернета, или, как часто бывает, исчезнет сигнал, гражданин тоже не сможет зарегистрироваться в упрощенной форме», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в отелях Ростова могут ввести заселение по биометрии.

Заселение по биометрии могут ввести в отелях Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Читайте также:
Новое мини-приложение «Госуслуги» в соцсети «ВКонтакте» позволяет записаться к врачуЖитель Батайска потерял более 1,1 млн рублей после смены пароля на ГосуслугахСтало известно, когда призывники в Ростовской области получат повестки в Госуслугах
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МВД#Госуслуги#Ростов#Паспорт#Отели#Регистрация#Биометрия#Гостиницы#Электронные документы#Оптимизация#Онлайн приложение#Кнопочные телефоны#Сигнал#Упрощенная форма
Подпишитесь
Ученые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области
Сегодня, 06:54
«У Зеленского большие проблемы»: Песков объяснил, зачем Украине Ростовская область
Вчера, 19:04
Ростовский врач прокомментировала слухи о надвигающейся пандемии «болезни Х»
Сегодня, 05:52
Весной сдадут первые дома на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:28
«Две причины»: для чего Зеленскому понадобился указ «о защите украинцев на Дону»
Вчера, 14:24
Глава Амвросиевки опроверг появление гуманитарного груза на свалке у границы с Доном
Вчера, 19:40