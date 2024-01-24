Юрист рассказал, зачем в Ростове вводят регистрацию в отелях через «Госуслуги»

«Дело в том, что далеко не у всех граждан есть „Госуслуги“. В моей практике были случаи, когда люди, попав в ДТП, хотели оформить его через онлайн приложение. Но для того, чтобы этим воспользоваться, требовалось наличие у обоих водителей подтвержденной записи на „Госуслугах“. А у некоторых ее попросту не было», — разъясняет собеседник.