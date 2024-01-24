Жена главного тренера ФК «Ростов» заявила, что переезжает жить в Европу

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» этой весной. Однако связано это отнюдь не с переездом, а требованием сосредоточиться лишь на тренерской работе в сборной. Останется ли Карпин главным тренером в сборной в марте решит РФС. Известно, что он сам уже изъявил желание продолжить сотрудничество.