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Published Сегодня, 14:46

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Updated Сегодня, 14:48

Жена главного тренера ФК «Ростов» заявила, что переезжает жить в Европу

Жена главного тренера ФК «Ростов» заявила, что переезжает жить в Европу

24 января 2024, 14:46
Фото: NU rfyfk dasha_karpina
Жена главного тренера ФК «Ростов» заявила, что переезжает жить в Европу
Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина объявила о своем скором переезде в Эстонию, планами она поделилась в социальных сетях.

Семья главного тренера сборной страны по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина летом планирует переезд в Таллин. Сам Карпин пока останется в России.

Супруга тренера Дарья Карпина напомнила, что они оба родились и долгое время жили в Нарве. У Валерия до сих пор двойное гражданство. В Ростове семья жила из-за работы Карпина в футбольном клубе.

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Дарья пояснила, что дочери Карпиных должны готовиться к школе, более того, одна из них уже год живет в Эстонии. По этой причине семейство и собирается вернуться в страну.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» этой весной. Однако связано это отнюдь не с переездом, а требованием сосредоточиться лишь на тренерской работе в сборной. Останется ли Карпин главным тренером в сборной в марте решит РФС. Известно, что он сам уже изъявил желание продолжить сотрудничество.

Возможный уход Карпина из «Ростова» ранее комментировал и президент клуба Арташес Арутюнянц.

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