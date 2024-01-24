Жена главного тренера ФК «Ростов» заявила, что переезжает жить в Европу

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Семья главного тренера сборной страны по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина летом планирует переезд в Таллин. Сам Карпин пока останется в России.
Супруга тренера Дарья Карпина напомнила, что они оба родились и долгое время жили в Нарве. У Валерия до сих пор двойное гражданство. В Ростове семья жила из-за работы Карпина в футбольном клубе.
Дарья пояснила, что дочери Карпиных должны готовиться к школе, более того, одна из них уже год живет в Эстонии. По этой причине семейство и собирается вернуться в страну.
Ранее сообщалось, что Валерий Карпин может покинуть ФК «Ростов» этой весной. Однако связано это отнюдь не с переездом, а требованием сосредоточиться лишь на тренерской работе в сборной. Останется ли Карпин главным тренером в сборной в марте решит РФС. Известно, что он сам уже изъявил желание продолжить сотрудничество.
Возможный уход Карпина из «Ростова» ранее комментировал и президент клуба Арташес Арутюнянц.