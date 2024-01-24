Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца

Выяснилось, что в области больше всего запасов мела, его хватит на 450 лет. Техногенного сырья осталось на 30 лет, а строительного — на 40 лет. Строительных камней может хватить на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет, керамзитового сырья — 250 лет.