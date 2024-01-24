Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что подрядчик начал разбирать в городе новогоднюю елку и другие тематические украшения. В ближайшие дни демонтируют все консоли и световые композиции.
Напомним, на украшения потратили почти 60 миллионов рублей. Власти заверяют, что после демонтажа их отвезут на хранение до следующих праздников.
Однако некоторые элементы праздничного оформления решили оставить. По просьбе горожан демонтировать не будут украшения с Ворошиловского моста и путепровода на Стачках.
Кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин оценил в интервью «РБК — Ростов», насколько в регионе хватит полезных ископаемых.
Выяснилось, что в области больше всего запасов мела, его хватит на 450 лет. Техногенного сырья осталось на 30 лет, а строительного — на 40 лет. Строительных камней может хватить на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет, керамзитового сырья — 250 лет.
Также Наставкин рассказал, что в Ростовской области есть много пресных подземных вод, в том числе минеральных. Они могут использоваться в лечебных целях.
Чтобы рационально добывать сырье, по словам ученого, необходимо снизить негативное воздействие на земли лесного фонда и сельхозназначения.
Центробанк поделился, что в декабре в Ростовской области на 5,5% увеличился годовой темп прироста цен на продукты.
Особенно подорожали яйца. На это, по словам экспертов ЦБ, повлияли несколько факторов. Например, рост затрат птицефабрик на производство и необходимость повышать зарплаты сотрудников в условиях жесткого дефицита кадров. Также свою роль сыграл птичий грипп, разразившийся сразу в нескольких регионах-поставщиках яиц.
Еще одним фактором ЦБ назвал спрос самих местных жителей. Из-за декабрьского ажиотажа яиц на прилавках оставалось все меньше, а потому они быстро поднимались в цене.