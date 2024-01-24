rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

Новогодние украшения на мосту к проспекту Стачки в Ростове

Жителям Ростова подарили бесконечный Новый год и чувство вины за дорогие яйца

24 января 2024, 17:10
Фото: rostovgazeta.ru
Новогодние украшения на мосту к проспекту Стачки в Ростове
В ЦБ рассказали о причинах высоких цен на яйца в регионе, тем временем в Ростове начали демонтировать новогодние инсталляции, а ученые подсчитали запасы полезных ископаемых.

Праздник от нас не уходит

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что подрядчик начал разбирать в городе новогоднюю елку и другие тематические украшения. В ближайшие дни демонтируют все консоли и световые композиции.

Напомним, на украшения потратили почти 60 миллионов рублей. Власти заверяют, что после демонтажа их отвезут на хранение до следующих праздников.

Однако некоторые элементы праздничного оформления решили оставить. По просьбе горожан демонтировать не будут украшения с Ворошиловского моста и путепровода на Стачках.

Власти Ростова рассказали, что будет с праздничной иллюминацией на мостах
Узнать подробнее

Запасы на сотни лет

Кандидат геолого-минералогических наук Алексей Наставкин оценил в интервью «РБК — Ростов», насколько в регионе хватит полезных ископаемых.

Выяснилось, что в области больше всего запасов мела, его хватит на 450 лет. Техногенного сырья осталось на 30 лет, а строительного — на 40 лет. Строительных камней может хватить на 90 лет, кирпично-черепичного сырья — 220 лет, керамзитового сырья — 250 лет.

Также Наставкин рассказал, что в Ростовской области есть много пресных подземных вод, в том числе минеральных. Они могут использоваться в лечебных целях.

Чтобы рационально добывать сырье, по словам ученого, необходимо снизить негативное воздействие на земли лесного фонда и сельхозназначения.

Ученые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской области
Узнать подробнее

Кто виноват в дорогих яйцах

Центробанк поделился, что в декабре в Ростовской области на 5,5% увеличился годовой темп прироста цен на продукты.

Особенно подорожали яйца. На это, по словам экспертов ЦБ, повлияли несколько факторов. Например, рост затрат птицефабрик на производство и необходимость повышать зарплаты сотрудников в условиях жесткого дефицита кадров. Также свою роль сыграл птичий грипп, разразившийся сразу в нескольких регионах-поставщиках яиц.

Еще одним фактором ЦБ назвал спрос самих местных жителей. Из-за декабрьского ажиотажа яиц на прилавках оставалось все меньше, а потому они быстро поднимались в цене.

Читайте также:
Власти Ростова рассказали, что будет с праздничной иллюминацией на мостахУченые посчитали, на сколько хватит полезных ископаемых в Ростовской областиЦБ обвинил покупателей в высоких ценах на яйца в Ростовской области
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовские ученые#Ростов#Полезные ископаемые
Подпишитесь
Власти винят морозы в разрушении дорог в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:27
Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей
Сегодня, 17:16
Бойца поп-ММА по прозвищу Веном выпал с балкона в Ростове, спасая кота
Сегодня, 15:54
ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки
Сегодня, 15:41
Объединенный бизнес банков ВТБ и «Открытие» в донском регионе возглавил Юрий Авдеев
Сегодня, 15:42