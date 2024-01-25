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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска

Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска

25 января 2024, 11:43
Фото: rostovgazeta.ru
Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска

Из самолета с погибшими супругами из Волгодонска мог пропасть 1 млн долларов

Из самолета, в котором при крушении погибли супруги из Волгодонска, могла пропасть крупная сумма денег, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал со ссылкой на иностранное издание пишет, что из салона якобы исчезли 1,2 миллиона доллара. Говорится, будто уже началось расследование по этому поводу в другой стране.

«По информации издания, в краже подозревают поисково-спасательную группу, которая первой оказалось на месте крушения. Из-за этого пока выживших не отдают российскому посольству», — пишет канал.

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Также он напомнил, что семья Евсюковых, которая была на этом рейсе, изначально прилетела в Таиланд обычным рейсом. Поэтому остается загадкой, как можно провезти такую сумму, так как вывозить из РФ в валюте нельзя более 10 тысяч долларов.

Добавим, что никакой официальной информации о деньгах не поступало, она уточняется.

Напомним, самолет летел из Таиланда и разбился на территории Афганистана. Экипаж выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пассажиры#Волгодонск#Самолет#Таиланд#Крушение#Расследование#Происшествия#Афганистан#Анатолий Евсюков
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