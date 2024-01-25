Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска

Также он напомнил, что семья Евсюковых, которая была на этом рейсе, изначально прилетела в Таиланд обычным рейсом. Поэтому остается загадкой, как можно провезти такую сумму, так как вывозить из РФ в валюте нельзя более 10 тысяч долларов.