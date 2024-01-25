Более 1 млн долларов могли пропасть из самолета с погибшими супругами из Волгодонска

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Канал со ссылкой на иностранное издание пишет, что из салона якобы исчезли 1,2 миллиона доллара. Говорится, будто уже началось расследование по этому поводу в другой стране.
«По информации издания, в краже подозревают поисково-спасательную группу, которая первой оказалось на месте крушения. Из-за этого пока выживших не отдают российскому посольству», — пишет канал.
Также он напомнил, что семья Евсюковых, которая была на этом рейсе, изначально прилетела в Таиланд обычным рейсом. Поэтому остается загадкой, как можно провезти такую сумму, так как вывозить из РФ в валюте нельзя более 10 тысяч долларов.
Добавим, что никакой официальной информации о деньгах не поступало, она уточняется.
Напомним, самолет летел из Таиланда и разбился на территории Афганистана. Экипаж выжил, а пожилые пассажиры Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска стали жертвами крушения.