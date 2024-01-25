Более 200 студентов из Ростовской области устроились в Сбер в 2023 году

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
У каждого третьего учащегося это стало первым рабочим местом. Сбер сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями в регионе. За счет объединения опыта и компетенций они имеют возможность улучшать свои образовательные программы и инфраструктуру, а учащиеся раскрывают свой потенциал.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что во время начала построения карьеры важно найти место, где можно будет развиваться и получать накопленный экспертами опыт.
«Студенты приходят к нам на практику, а лучшие могут попасть на стажировку. Самых старательных и вовлеченных приглашаем в нашу команду. Ежегодно в Ростовское отделение банка трудоустраиваются более 200 студентов», — уточнил Руслан Салимов.
В данный момент у банка 330 вузов-партнеров и свыше 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. За 2023 год стажировку прошли свыше 1,6 тысячи учащихся и более половины решили продолжить здесь карьеру.