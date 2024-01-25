Более 200 студентов из Ростовской области устроились в Сбер в 2023 году

У каждого третьего учащегося это стало первым рабочим местом. Сбер сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями в регионе. За счет объединения опыта и компетенций они имеют возможность улучшать свои образовательные программы и инфраструктуру, а учащиеся раскрывают свой потенциал.