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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:32

Более 200 студентов из Ростовской области устроились в Сбер в 2023 году

Более 200 студентов из Ростовской области устроились в Сбер в 2023 году

25 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сотрудниками Ростовского отделения Сбербанка в 2023 году стали более 200 студентов из местных вузов и колледжей.

У каждого третьего учащегося это стало первым рабочим местом. Сбер сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями в регионе. За счет объединения опыта и компетенций они имеют возможность улучшать свои образовательные программы и инфраструктуру, а учащиеся раскрывают свой потенциал.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что во время начала построения карьеры важно найти место, где можно будет развиваться и получать накопленный экспертами опыт.

«Студенты приходят к нам на практику, а лучшие могут попасть на стажировку. Самых старательных и вовлеченных приглашаем в нашу команду. Ежегодно в Ростовское отделение банка трудоустраиваются более 200 студентов», — уточнил Руслан Салимов.

В данный момент у банка 330 вузов-партнеров и свыше 60 совместных образовательных программ в 42 вузах страны. За 2023 год стажировку прошли свыше 1,6 тысячи учащихся и более половины решили продолжить здесь карьеру.

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