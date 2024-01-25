«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов

В четверг, 25 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на местных жителей рассказал, что в доме на улице Малиновского, 78В произошла коммунальная катастрофа. Днем из кранов жильцов потекла зловонная вода с грязью, при этом она была коричнево-зеленой и «спустить» ее было почти невозможно.