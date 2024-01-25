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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов

«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов

25 января 2024, 16:26
Фото: Midjourney
«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов

Зловонная жижа «из канализации» потекла из кранов в квартирах ростовчан

В Ростове в доме на Малиновского из крана потекла зловонная грязь вместо воды, об этом сообщили местные жители.

В четверг, 25 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на местных жителей рассказал, что в доме на улице Малиновского, 78В произошла коммунальная катастрофа. Днем из кранов жильцов потекла зловонная вода с грязью, при этом она была коричнево-зеленой и «спустить» ее было почти невозможно.

«Из крана потекла канализация. Воняет ужасно», — кратко сообщили жильцы, не уточнив причину, из-за которой вода приобрела неприятный цвет и запах.

«Кока-Кола», «Бедные люди», «Болото Шрека», «Смузи из г**нузи[прим. редакции — фекалий]», — прокомментировали увиденное ростовчане, шокированные качеством водоснабжения на ЗЖМ.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

«К*а[прим. редакции — фекалии] ну никак не может течь из крана, а вот осадок из резервуара мог бы просочиться в систему», — назвал одну из возможных причин происшествия местный житель.

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Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступала, данные уточняются.

Ранее жители Ростовской области пожаловались, что их дома начали уходить под воду.

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