«Болото Шрека»: в Ростове жители Западного пожаловались на зловонную воду из кранов

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В четверг, 25 января, Telegram-канал «Это Ростов» со ссылкой на местных жителей рассказал, что в доме на улице Малиновского, 78В произошла коммунальная катастрофа. Днем из кранов жильцов потекла зловонная вода с грязью, при этом она была коричнево-зеленой и «спустить» ее было почти невозможно.
«Из крана потекла канализация. Воняет ужасно», — кратко сообщили жильцы, не уточнив причину, из-за которой вода приобрела неприятный цвет и запах.
«Кока-Кола», «Бедные люди», «Болото Шрека», «Смузи из г**нузи[прим. редакции — фекалий]», — прокомментировали увиденное ростовчане, шокированные качеством водоснабжения на ЗЖМ.
«К*а[прим. редакции — фекалии] ну никак не может течь из крана, а вот осадок из резервуара мог бы просочиться в систему», — назвал одну из возможных причин происшествия местный житель.
Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего пока не поступала, данные уточняются.
Ранее жители Ростовской области пожаловались, что их дома начали уходить под воду.