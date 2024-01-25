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Published Сегодня, 15:40

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Борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублей

Борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублей

25 января 2024, 15:40
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублей
На борьбу Ростовской области с глобальным потеплением придется потратить от 99 до 117 миллиардов рублей, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Ведомости. Юг» со ссылкой на ученых СПбГУ объявили, что экспертам удалось разработать для Ростовской области план по адаптации региона к климатическим изменениям.

Климатологи уверены, что в первой половине XX века могут произойти серьезные изменения, связанные с глобальным потеплением. Эти изменения приведут к возникновению различных ЧС, которые будут стоить региону от 99 до 117 миллиардов рублей. При этом за период с 1991 по 2021 годы, по данным ученых, чрезвычайные ситуации природного характера нанесли региону ущерб общей суммой не больше 15 миллиардов рублей.

Ученые предполагаю, что если глобальное потепление продолжит влиять на планету, климатические риски и возможный ущерб в Ростовской области продолжат расти.

«Он [прим.редакции — ущерб] может составить около 99 миллиардов рублей. А возможный суммарный ущерб для отраслей экономики может составить 117 миллиардов рублей», — заявил и. о. завкафедры климатологии и мониторинга окружающей среды Института наук о Земле СПбГУ Артем Павловский.

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По словам эксперта, до 2021 года наибольший ущерб региону нанесли засуха с природными пожарами, сильным ветром, а также обильные снегопады и ураган. С подготовленным планом по адаптации региона к изменениям климата можно ознакомиться по прямой ссылке.

Ранее стало известно, сколько в Ростовской области потратят на защиту экологии.

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