Борьба с глобальным потеплением будет стоить Ростовской области 117 млрд рублей

Климатологи уверены, что в первой половине XX века могут произойти серьезные изменения, связанные с глобальным потеплением. Эти изменения приведут к возникновению различных ЧС, которые будут стоить региону от 99 до 117 миллиардов рублей. При этом за период с 1991 по 2021 годы, по данным ученых, чрезвычайные ситуации природного характера нанесли региону ущерб общей суммой не больше 15 миллиардов рублей.