Чиновников Минприроды Ростовской области пересаживают на внедорожники

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Автомобили получили представители управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Всего им передали 16 внедорожников «Нива Тревел».
Отмечается, что транспорт для сотрудников обновляли и в ранее. Поэтому они начали работу в 2024 на обновленных машинах.
Еще 10 машин получили представители экологического контроля министерства. Глава Минприроды региона выразил уверенность, что новый транспорт позволит эффективно контролировать соблюдение требований закона.
За прошлый год государственные охотничьи инспекторы провели более 3,8 тысячи контрольных мероприятий.
Ранее ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки.