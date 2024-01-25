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Updated Сегодня, 11:16

Чиновников Минприроды Ростовской области пересаживают на внедорожники

Чиновников Минприроды Ростовской области пересаживают на внедорожники

25 января 2024, 11:14
Фото: минприродыро.рф
Чиновников Минприроды Ростовской области пересаживают на внедорожники

Управление Минприроды в Ростовской области получило 16 новых внедорожников

В Ростовской области представителям управления Минприроды региона передали новые автомобили, сообщили в правительстве региона.

Автомобили получили представители управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Всего им передали 16 внедорожников «Нива Тревел».

Отмечается, что транспорт для сотрудников обновляли и в ранее. Поэтому они начали работу в 2024 на обновленных машинах.

В Ростовской области в 2023 году стали чаще продавать автомобили с пробегом
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Еще 10 машин получили представители экологического контроля министерства. Глава Минприроды региона выразил уверенность, что новый транспорт позволит эффективно контролировать соблюдение требований закона.

За прошлый год государственные охотничьи инспекторы провели более 3,8 тысячи контрольных мероприятий.

Ранее ЦБ сообщил, почему в Ростовской области так сильно подорожали старые иномарки.

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